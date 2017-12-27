В Верховный суд поступил иск Telegram к ФСБ

В Верховный суд РФ поступил иск руководства мессенджера Telegram об отмене приказа ФСБ предоставить ключи шифрования

По мнению руководства мессенджера, ФСБ не имела полномочий принимать приказ от 19 июля 2016 года № 432 (об утверждении порядка представления организаторами распространения информации в сети интернет данных, необходимых для декодирования электронных сообщений пользователей сети), в том числе потому, что он противоречит требованию закона о необходимости судебного решения для доступа к переписке граждан.

Согласно картотеке дел суда, иск зарегистрирован 26 декабря. Он будет рассматриваться в рамках административного производства. Заявителем выступает Telegram Messenger Limited Liability Partnership, ответчиком — ФСБ России. Уточняется, что иск передан судье.

Ранее мессенджер отказался поделиться с ФСБ ключами шифрования пользовательских переписок. Международная правозащитная группа «Агора», представляющая интересы Telegram, обратилась к спецдокладчику ООН по вопросам права на свободу слова Дэвиду Кайе с просьбой повлиять на ситуацию. По мнению правозащитников, Telegram может быть заблокирована в России.

Как сообщали Юга.ру, в июне Роскомнадзор пригрозил блокировкой Telegram в случае непредоставления данных для включения в реестр организаторов распространения информации. Владелец мессенджера Павел Дуров ответил, что обсуждение блокировки «нейтрального по отношению к России Telegram» парадоксально, учитывая, что в России нет блокировки контролируемых США WhatsApp или Facebook Messenger.

28 июня Дуров предоставил ссылки на открытые данные о мессенджере, после чего его внесли в список Роскомнадзора.

В октябре мировой суд оштрафовал Telegram на 800 тыс. рублей за отказ сотрудничать с ФСБ. Мессенджер обжаловал этот штраф.