МВД запретило типографиям печатать листовки, дискредитирующие власть и призывающие к митингам

Алексей Навальный опубликовал поступающее в типографии уведомление МВД о запрете печатать материалы, дискредитирующие власть и призывающие к несанкционированным акциям, в период подготовки к выборам

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Опубликованный документ отправлен отделом экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по Западному административному округу Москвы. По словам Навального, такие указания МВД рассылает во все типографии страны.

Выборы начались. МВД рассылает такие указания во все типографии страны. Не дай Бог чего-то лишнего напечатают pic.twitter.com/dijDcwF9Pb — Alexey Navalny (@navalny) December 26, 2017