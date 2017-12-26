МВД запретило типографиям печатать листовки, дискредитирующие власть и призывающие к митингам

Вся Россия

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  • © Влад Александров, ЮГА.ру

Алексей Навальный опубликовал поступающее в типографии уведомление МВД о запрете печатать материалы, дискредитирующие власть и призывающие к несанкционированным акциям, в период подготовки к выборам

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Опубликованный документ отправлен отделом экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по Западному административному округу Москвы. По словам Навального, такие указания МВД рассылает во все типографии страны.

Выборы президента России назначены на 18 марта 2018 года. По подсчетам Центризбиркома, в президентских выборах в РФ планирует принять участие от 13 до 15 кандидатов, в том числе действующий президент Владимир Путин.

Алексей Навальный Выборы Министерство внутренних дел РФ

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