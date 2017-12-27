В Госдуме предложили в новогодние каникулы сделать бесплатным вход во все музеи

Вся Россия

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Депутат Госдумы Владимир Сысоев выступил с инициативой на время новогодних каникул сделать бесплатным посещение государственных и муниципальных музеев

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Соответствующий запрос депутат направит в Минкультуры РФ.

По мнению Сысоева, такая мера позволит привить большему числу россиян интерес к истории и культуре страны.

«Сегодня в новогодние каникулы можно бесплатно посетить музеи и усадьбы столицы, но лишь подведомственные департаменту культуры. Считаю, что следует расширить этот перечень на все музеи, чтобы каждый гражданин России мог с пользой провести длительные праздники», — цитирует парламентария RT.

Как сообщали Юга.ру, 14 декабря Госдума отклонила законопроект о сокращении новогодних каникул. Депутат ГД Виталий Милонов предложил составлять новогоднюю телепрограмму с учетом пожеланий россиян, а парламентарий из Ленинградской области выступил с инициативой в Новый год и Рождество продавать шампанское круглосуточно.

Культурное наследие Музеи Новый год Праздники

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