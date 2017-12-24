В Краснодаре сторонники Навального проводят одиночные пикеты

Сторонники Алексея Навального 24 декабря проводят в центре Краснодара одиночные пикеты с требованием в ЦИК зарегистрировать его кандидатом в президенты России

Пикеты начались с 8 часов утра, активисты планируют проводить акцию до 22 часов, сменяя друг друга. В руках они держат плакаты с надписями: «Выборы 2018 или театр одного актера? Требуем зарегистрировать всех кандидатов», «Не признаем президента, что боится конкуренции», «Выборы без выбора — обман».

«Первые два часа все было спокойно, затем проснулись отважные сотрудники правоохранительных органов. Потребовали зачем-то объяснительную, переписали данные из паспорта и ушли. За угол. Рядом с пикетом дежурят и сотрудники в штатском, которые интересовались, как долго еще будет длиться пикет», — сообщили в краснодарском штабе Навального.