В Ставрополе после взрыва в жилом доме проводят рейды по квартирам, сдающимся в аренду

Сотрудники полиции и казаки проводят поквартирный обход микрорайонов Ставрополя после взрыва в жилом доме

В пресс-службе городской администрации отметили, что дополнительные меры по обеспечению антитеррористической защищенности населения приняты накануне праздников в связи со сложившейся оперативной обстановкой.

«В рамках мероприятий организованы ежедневные совместные рейды с правоохранительными органами, казачеством, председателями советов микрорайонов и старшими домов по выявлению и проверке квартир, сдающихся в наем. Проводится обследование подсобных помещений, подвалов и чердаков», — говорится в сообщении.

Власти города обратились к населению с просьбой незамедлительно информировать правоохранительные органы о фактах нарушений общественного порядка и подозрительных лицах.

Как сообщали Юга.ру, ночью 20 декабря в одном из жилых домов Ставрополя взорвалась граната. Из здания эвакуировали 130 человек, никто из жильцов не пострадал. Мужчину, который устроил взрыв, ликвидировали, а в квартире, где он проживал, обнаружили взрывное устройство мощностью около 5 кг в тротиловом эквиваленте.