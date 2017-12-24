В Ставрополе после взрыва в жилом доме проводят рейды по квартирам, сдающимся в аренду

Ставропольский край

Распечатать

  • © Влад Александров, ЮГА.ру

Сотрудники полиции и казаки проводят поквартирный обход микрорайонов Ставрополя после взрыва в жилом доме

В пресс-службе городской администрации отметили, что дополнительные меры по обеспечению антитеррористической защищенности населения приняты накануне праздников в связи со сложившейся оперативной обстановкой.

«В рамках мероприятий организованы ежедневные совместные рейды с правоохранительными органами, казачеством, председателями советов микрорайонов и старшими домов по выявлению и проверке квартир, сдающихся в наем. Проводится обследование подсобных помещений, подвалов и чердаков», — говорится в сообщении.

Власти города обратились к населению с просьбой незамедлительно информировать правоохранительные органы о фактах нарушений общественного порядка и подозрительных лицах.

Как сообщали Юга.ру, ночью 20 декабря в одном из жилых домов Ставрополя взорвалась граната. Из здания эвакуировали 130 человек, никто из жильцов не пострадал. Мужчину, который устроил взрыв, ликвидировали, а в квартире, где он проживал, обнаружили взрывное устройство мощностью около 5 кг в тротиловом эквиваленте.

Антитеррор
Наш канал в Telegram: главное за день
Обсудить

Новости

Памфилова рассказала об иностранном вмешательстве в выборы в РФ
В Ставрополе после взрыва в жилом доме проводят рейды по квартирам, сдающимся в аренду
В Краснодаре сторонники Навального проводят одиночные пикеты
В парке Краснодара появится «вязаный street art»
Володин назвал закрытие аккаунтов Кадырова в соцсетях политикой закрытия ртов
Стал известен график движения новогодних трамваев в Краснодаре

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале