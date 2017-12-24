В Ставрополе после взрыва в жилом доме проводят рейды по квартирам, сдающимся в аренду
Сотрудники полиции и казаки проводят поквартирный обход микрорайонов Ставрополя после взрыва в жилом доме
В пресс-службе городской администрации отметили, что дополнительные меры по обеспечению антитеррористической защищенности населения приняты накануне праздников в связи со сложившейся оперативной обстановкой.
«В рамках мероприятий организованы ежедневные совместные рейды с правоохранительными органами, казачеством, председателями советов микрорайонов и старшими домов по выявлению и проверке квартир, сдающихся в наем. Проводится обследование подсобных помещений, подвалов и чердаков», — говорится в сообщении.
Власти города обратились к населению с просьбой незамедлительно информировать правоохранительные органы о фактах нарушений общественного порядка и подозрительных лицах.
Как сообщали Юга.ру, ночью 20 декабря в одном из жилых домов Ставрополя взорвалась граната. Из здания эвакуировали 130 человек, никто из жильцов не пострадал. Мужчину, который устроил взрыв, ликвидировали, а в квартире, где он проживал, обнаружили взрывное устройство мощностью около 5 кг в тротиловом эквиваленте.
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