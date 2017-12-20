В Ставрополе в квартире взорвавшего гранату в жилом доме нашли взрывчатку
В Ставрополе в квартире мужчины, взорвавшего гранату, нашли самодельное взрывное устройство
Источник в правоохранительных органах региона сообщил, что в квартире нашли до 5 кг взрывчатки в тротиловом эквиваленте, передает RT.
Как сообщали Юга.ру, ночью 20 декабря в одном из жилых домов Ставрополя взорвалась граната. Из здания эвакуировали 130 человек, никто из жильцов не пострадал. Мужчину, который устроил взрыв, ликвидировали.
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