В Ставрополе в квартире взорвавшего гранату в жилом доме нашли взрывчатку

В Ставрополе в квартире мужчины, взорвавшего гранату, нашли самодельное взрывное устройство

Источник в правоохранительных органах региона сообщил, что в квартире нашли до 5 кг взрывчатки в тротиловом эквиваленте, передает RT.

Как сообщали Юга.ру, ночью 20 декабря в одном из жилых домов Ставрополя взорвалась граната. Из здания эвакуировали 130 человек, никто из жильцов не пострадал. Мужчину, который устроил взрыв, ликвидировали.