В Ставрополе в квартире взорвавшего гранату в жилом доме нашли взрывчатку

Ставропольский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Ставрополе в квартире мужчины, взорвавшего гранату, нашли самодельное взрывное устройство

Источник в правоохранительных органах региона сообщил, что в квартире нашли до 5 кг взрывчатки в тротиловом эквиваленте, передает RT.

Как сообщали Юга.ру, ночью 20 декабря в одном из жилых домов Ставрополя взорвалась граната. Из здания эвакуировали 130 человек, никто из жильцов не пострадал. Мужчину, который устроил взрыв, ликвидировали.

Антитеррор Ставрополь
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