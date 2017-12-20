В Ставрополе в жилом доме взорвалась граната

В Ставрополе ликвидировали нарушителя, взорвавшего гранату в жилом доме

Глава города Андрей Джатдоев сообщил, что в одном из домов произошел взрыв. Это был не газ, как ранее квалифицировалось, а «противозаконные действия». Из здания эвакуировали 130 человек, никто из жильцов не пострадал. Позже стало известно, что мужчину, который устроил взрыв, ликвидировали, сообщает RT.

«Человек, который взорвал взрывное устройство, ликвидирован, квартиру проверили», — рассказал глава администрации Промышленного района Ставрополя Дмитрий Семенов РИА «Новости».

По словам Семенова, жильцы начали возвращаться в свои квартиры.