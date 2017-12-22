Через год все курорты Красной Поляны свяжет единая инфраструктура

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Единая инфраструктура вяжет все четыре горнолыжных курорта в Красной Поляне в Сочи к 2019 году. Об этом заявил вице-губернатор Краснодарского края Василий Швец

«Единая инфраструктура будет совместная между четырьмя горнолыжными курортами, можно будет перейти с "Альпики Сервис" на "Розу Хутор", с "Розы Хутор" на "Горки Город", не спускаясь с хребта. Сообщение будет единое между всеми курортами, это будет максимально комфортно для туристов», — цитирует Швеца ТАСС.

Он также напомнил, что уже в этом зимнем сезоне заработает единый ски-пасс для посетителей краснополянских трасс.

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Обновленный горнолыжный курорт «Альпика Сервис» — старейший в Сочи горнолыжный курорт — открылся после реконструкции 22 декабря. В полном объеме новый комплекс заработает в 2018 году, туристам будет доступно пять новых горнолыжных трасс общей протяженностью более 8 км.

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Напомним, «Альпика-Сервис» — второй спортивный проект «Газпрома» в Сочи. В 2008 году монополия купила «Альпику-Сервис», арендующую 200 га олимпийских склонов.

Таким образом, теперь в горах Сочи туристов принимают четыре курорта: «Роза Хутор», «Альпика-Сервис» и «Горки Город» на хребте Аибга и горно-туристический центр «Газпром» на хребте Псехако.

Курорты и туризм
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