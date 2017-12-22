Через год все курорты Красной Поляны свяжет единая инфраструктура

Единая инфраструктура вяжет все четыре горнолыжных курорта в Красной Поляне в Сочи к 2019 году. Об этом заявил вице-губернатор Краснодарского края Василий Швец

«Единая инфраструктура будет совместная между четырьмя горнолыжными курортами, можно будет перейти с "Альпики Сервис" на "Розу Хутор", с "Розы Хутор" на "Горки Город", не спускаясь с хребта. Сообщение будет единое между всеми курортами, это будет максимально комфортно для туристов», — цитирует Швеца ТАСС.

Он также напомнил, что уже в этом зимнем сезоне заработает единый ски-пасс для посетителей краснополянских трасс.