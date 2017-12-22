Экс-мэр Майкопа Наролин стал и.о. премьер-министра Адыгеи

Бывшего мэра Майкопа Александра Наролина 22 декабря назначили исполняющим обязанности премьер-министра Адыгеи

Соответствующий указ подписал глава республики Мурат Кумпилов.

Ранее исполнявшая обязанности премьер-министра Адыгеи Наталья Широкова стала и.о. заместителем премьер-министра, она будет отвечать за социальные вопросы. Еще одним вице-премьером республики остается Вячеслав Сапиев, отвечающий за экономический блок.

Как сообщали Юга.ру, Александр Наролин 21 декабря досрочно сложил полномочия мэра в связи с переходом на новую должность. И.о. главы Майкопа стал первый замглавы администрации города Андрей Гетманов.

45-летний Александр Наролин возглавил администрацию Майкопа 26 мая 2013 года. До этого он возглавлял межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 3 по Адыгее. У Наролина два высших образования — он закончил Кубанский сельскохозяйственный институт по специальности «Водное хозяйство и мелиорация» и Кубанский государственный аграрный университет по специальности «Бухгалтерский учет и аудит».