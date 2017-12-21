МЧС предупредило о сильном снегопаде и гололеде на Ставрополье
Жителей и гостей Ставропольского края предупредили о вероятном возникновении происшествий из-за ухудшения погоды
По данным Ставропольского гидрометцентра, ночью и днем 22 декабря в регионе ожидается сильный снегопад, возможен гололед и налипание мокрого снега на линиях электропередачи и деревьях. Из-за осадков и тумана видимость ухудшится до 100 м.
Это может привести к ухудшению условий дорожного движения и увеличению числа ДТП, нарушению работы транспорта и систем жизнеобеспечения, повреждению линий связи, ЛЭП, рекламных щитов и деревьев.
ГУ МЧС РФ по Ставропольскому краю призвало граждан соблюдать меры безопасности и опубликовало на своем сайте рекомендации при тумане, сильных осадках, гололеде и налипании мокрого снега.
В случае возникновения ЧС следует звонить по телефонам 8 (8652) 39‑99‑99 или 010.
Напомним, Госавтоинспекция Ставропольского края предупредила автомобилистов о резком похолодании, которое может спровоцировать рост аварийности.
Как сообщали Юга.ру, накануне в Краснодарском крае объявили экстренное предупреждение по лавиноопасности.
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