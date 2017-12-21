МЧС предупредило о сильном снегопаде и гололеде на Ставрополье

Жителей и гостей Ставропольского края предупредили о вероятном возникновении происшествий из-за ухудшения погоды

По данным Ставропольского гидрометцентра, ночью и днем 22 декабря в регионе ожидается сильный снегопад, возможен гололед и налипание мокрого снега на линиях электропередачи и деревьях. Из-за осадков и тумана видимость ухудшится до 100 м.

Это может привести к ухудшению условий дорожного движения и увеличению числа ДТП, нарушению работы транспорта и систем жизнеобеспечения, повреждению линий связи, ЛЭП, рекламных щитов и деревьев.

ГУ МЧС РФ по Ставропольскому краю призвало граждан соблюдать меры безопасности и опубликовало на своем сайте рекомендации при тумане, сильных осадках, гололеде и налипании мокрого снега.

В случае возникновения ЧС следует звонить по телефонам 8 (8652) 39‑99‑99 или 010.

Напомним, Госавтоинспекция Ставропольского края предупредила автомобилистов о резком похолодании, которое может спровоцировать рост аварийности.

Как сообщали Юга.ру, накануне в Краснодарском крае объявили экстренное предупреждение по лавиноопасности.