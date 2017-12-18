На Ставрополье из-за похолодания прогнозируется ухудшение дорожной обстановки

Ставропольский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Госавтоинспекция Ставропольского края предупредила автомобилистов о резком похолодании, которое может спровоцировать рост аварийности

На прошлой неделе в регионе была теплая и сухая погода, однако с 19 декабря в крае ожидается дождь и понижение ночных температур, на дорогах будет повышенная скользкость.

«С четверга снежные осадки осложнят ситуацию на дорогах региона. Особенно аварийным может стать вечер среды и четверг, когда мокрый дождь сменит снег», — сообщает краевое управление ГИБДД.

В связи с этим ведомство просит жителей и гостей региона передвигаться с учетом дорожно-метеорологических условий: снизить скорость, не выезжать на летней резине, соблюдать дистанцию и боковой интервал.

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