На Ставрополье из-за похолодания прогнозируется ухудшение дорожной обстановки
Госавтоинспекция Ставропольского края предупредила автомобилистов о резком похолодании, которое может спровоцировать рост аварийности
На прошлой неделе в регионе была теплая и сухая погода, однако с 19 декабря в крае ожидается дождь и понижение ночных температур, на дорогах будет повышенная скользкость.
«С четверга снежные осадки осложнят ситуацию на дорогах региона. Особенно аварийным может стать вечер среды и четверг, когда мокрый дождь сменит снег», — сообщает краевое управление ГИБДД.
В связи с этим ведомство просит жителей и гостей региона передвигаться с учетом дорожно-метеорологических условий: снизить скорость, не выезжать на летней резине, соблюдать дистанцию и боковой интервал.
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