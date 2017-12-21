Боксер Флойд Мейвезер поведет мастер-классы в Чечне

Чечня

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  • Флойд Мейвезер © Фото из аккаунта twitter.com/FloydMayweather

Американский боксер Флойд Мейвезер посетит Чеченскую Республику и даст мастер-классы

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что боксер приедет в 2018 году, чтобы провести мастер-классы для местных боксеров и бойцов MMA. Мероприятия будут проходить «в рамках грандиозного шоу», приводит слова Кадырова телерадиокомпания «Грозный».

Напомним, в начале декабря Рамзан Кадыров в ходе визита в ОАЭ встретился с боксером Майком Тайсоном и пригласил его в Чечню.

Как сообщали Юга.ру, в марте 2017 года Мейвезер приезжал в Чечню по приглашению Рамзана Кадырова.

Бокс Рамзан Кадыров
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