Боксер Флойд Мейвезер поведет мастер-классы в Чечне
Американский боксер Флойд Мейвезер посетит Чеченскую Республику и даст мастер-классы
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что боксер приедет в 2018 году, чтобы провести мастер-классы для местных боксеров и бойцов MMA. Мероприятия будут проходить «в рамках грандиозного шоу», приводит слова Кадырова телерадиокомпания «Грозный».
Напомним, в начале декабря Рамзан Кадыров в ходе визита в ОАЭ встретился с боксером Майком Тайсоном и пригласил его в Чечню.
Как сообщали Юга.ру, в марте 2017 года Мейвезер приезжал в Чечню по приглашению Рамзана Кадырова.
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