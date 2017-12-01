Глава Чечни встретился с Майком Тайсоном. Боксер сказал, что следил за Кадыровым
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в ходе визита в ОАЭ встретился с боксером Майком Тайсоном
Кадыров познакомился с Тайсоном в 2005 году, когда спортсмен приехал в Чечню и стал гостем всероссийского турнира по боксу имени Ахмата-Хаджи Кадырова в Гудермесе. Глава республики отметил, что приезд Тайсона оживил молодежь, после этого молодые люди начали заниматься спортом, у них появилось будущее.
В своем инстаграме Кадыров признался, что он «всегда восхищался легендарным боксером современности Маликом Абдул Азизом».
«Благодаря Майку Тайсону я с детства полюбил бокс. Я считал, что он вообще не должен проигрывать, а когда проиграл — я оставил бокс и начал заниматься для себя», — сказал Рамзан Кадыров в эфире телеканала «Грозный».
Ассаламу алайкум! Я всегда восхищался легендарным боксером современности Маликом Абдул Азизом. Конечно, вы сразу догадались, что речь идёт о @miketyson Майке Тайсоне. Мы познакомились в сентябре 2005 года. Майк Тайсон тогда приехал в Чечню. Мы вместе встретились с молодежью Чечни на небольшом стадионе Гудермеса. Я рассказал тогда, что по-настоящему полюбил бокс, просматривая поединки Майка Тайсона. После принятия ислама его постоянно преследовали провокации, но сломить дух и волю Майка Тайсона не удалось никому. Накануне у нас произошла новая и радостная встреча. Мы много говорили о боксе, современных тенденциях его развития, вспоминали встречи двенадцатилетней давности. Несмотря на то, что Майк Тайсон оставил большой бокс, он пользуется большой популярностью и уважением во всём мире. Мы выразили уверенность, что наша дружба получит новое дыхание и продолжение! #Кадыров #Россия #Чечня #Тайсон
Глава Чечни отметил, что после того как боксер принял ислам, его «постоянно преследовали провокации, но сломить дух и волю Майка Тайсона не удалось никому».
В завершение встречи Кадыров пригласил Тайсона в Чечню.
Как сообщали Юга.ру, в 2014 году боксер выпустил книгу, в которой был упомянут его визит в Чечню.
«Чечня оказалась удивительным местом. Как только я оказался там, мне вручили автомат. Я чертовски нервничал. Вообще-то я не любитель пострелять, но, черт возьми, в чужой монастырь со своим уставом не ходят», — написал в своей книге спортсмен.
Тайсон рассказал, что в Чечне его называли исключительно полным исламским именем Малик Абдул Азиз, и это не совсем нравилось ему.
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