Ассаламу алайкум! Я всегда восхищался легендарным боксером современности Маликом Абдул Азизом. Конечно, вы сразу догадались, что речь идёт о @miketyson Майке Тайсоне. Мы познакомились в сентябре 2005 года. Майк Тайсон тогда приехал в Чечню. Мы вместе встретились с молодежью Чечни на небольшом стадионе Гудермеса. Я рассказал тогда, что по-настоящему полюбил бокс, просматривая поединки Майка Тайсона. После принятия ислама его постоянно преследовали провокации, но сломить дух и волю Майка Тайсона не удалось никому. Накануне у нас произошла новая и радостная встреча. Мы много говорили о боксе, современных тенденциях его развития, вспоминали встречи двенадцатилетней давности. Несмотря на то, что Майк Тайсон оставил большой бокс, он пользуется большой популярностью и уважением во всём мире. Мы выразили уверенность, что наша дружба получит новое дыхание и продолжение! #Кадыров #Россия #Чечня #Тайсон

