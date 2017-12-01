Глава Чечни встретился с Майком Тайсоном. Боксер сказал, что следил за Кадыровым

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в ходе визита в ОАЭ встретился с боксером Майком Тайсоном

Кадыров познакомился с Тайсоном в 2005 году, когда спортсмен приехал в Чечню и стал гостем всероссийского турнира по боксу имени Ахмата-Хаджи Кадырова в Гудермесе. Глава республики отметил, что приезд Тайсона оживил молодежь, после этого молодые люди начали заниматься спортом, у них появилось будущее.

В своем инстаграме Кадыров признался, что он «всегда восхищался легендарным боксером современности Маликом Абдул Азизом».

«Благодаря Майку Тайсону я с детства полюбил бокс. Я считал, что он вообще не должен проигрывать, а когда проиграл — я оставил бокс и начал заниматься для себя», — сказал Рамзан Кадыров в эфире телеканала «Грозный».