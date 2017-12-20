МОК назвал требования к форме российских участников Олимпиады-2018

Международный олимпийский комитет выпустил рекомендации к экипировке россиян, которые примут участие в Олимпиаде в Пхенчхане под нейтральным флагом

На форме спортсменов, на аксессуарах и оборудовании могут быть изображены аббревиатура ОАR (Olympic Athlete from Russia) или надпись «Олимпийский спортсмен из России». Это касается церемонии открытия Олимпиады, выступлений и тренировок. Шрифт в надписи должен быть единым, а его размер должен быть пропорционален площади, на которой надпись будет размещена. Предлагаемый логотип обнародован на сайте организации.

Форма, которая будет на официальных лицах, может иметь только одну надпись: ОАR. Элементы одежды могут содержать только два цвета национального флага и при совмещении не должны преобразовываться во флаг РФ. На форме не должно быть элементов дизайна национальной идентификации; герб РФ, эмблема ОКР должны быть заменены аббревиатурой ОАR.