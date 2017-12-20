В поселке Плодородном отремонтируют дороги за счет подрядчика
В поселке Плодородном под Краснодаром весной 2018 года повторно проведут ремонт гравийных дорог
Подрядчик переделает дороги за свой счет, а работы, которые уже выполнили, но с нарушением технологии, не будут оплачиваться. Мэр Краснодара Евгений Первышов рассказал, что такое решение было принято после проверки сообщений местных жителей о некачественной работе подрядчиков.
В рамках муниципального контракта подрядная организация ремонтировала гравийные дороги на улицах Александровской, Елисейской (от Александровской до Константиновской) и на Исакиевской (от Александровской до Романовской).
Глава «Единой службы заказчика» Артем Аганов подчеркнул, что в Плодородном не собирались строить дорогу с укладкой асфальта, а ремонтировали гравийную дорогу с фрезерованным асфальтобетоном (ФАБ), используя старое дорожное покрытие, снятое перед укладкой нового асфальта во время ремонта дорог в Краснодаре. ФАБ распределяют по дороге и уплотняют катком, это делает гравийку долговечнее и поднимает меньше пыли.
«Использование ФАБа позволяет выровнять дорогу и улучшить ее состояние, однако дорога все равно остается гравийной. То есть как такового асфальтирования не производится. В связи с этим грейдирование и ремонт таких дорог требуется проводить регулярно», — объяснил Аганов.
Он акцентировал, что к ремонту гравийных дорог нет таких жестких требований, как к асфальтированию, поэтому такие работы можно проводить в разную погоду, в том числе при слабом дожде, передает пресс-служба администрации города.
«Тем не менее к подрядчику есть обоснованные претензии по качеству выполненных работ в Плодородном. Повторный ремонт будет проведен весной», — заключил глава «Единой службы заказчика».
Как сообщали Юга.ру, в июне Евгений Первышов заявил, что недобросовестные подрядчики будут переделывать плохие дороги в Краснодаре за свой счет.
Напомним, в ноябре был представлен список дорог Краснодара, которые отремонтируют в 2018 году. Планируется провести работы на 61 участке протяженностью более 80 км.
Смотрите также:
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.