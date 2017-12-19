В Сочи прогнозируют сильный дождь, усиление ветра и грозу

В Сочи утром и днем 20 декабря местами ожидается сильный дождь, гроза

Синоптики объявили штормовое предупреждение и спрогнозировали усиление ветра с порывами до 12–15 м/с.

«Спасатели рекомендуют жителям и гостям курорта принять все меры предосторожности. В этот период рекомендовано воздерживаться от выходов в горы, а также не оставлять автомобили под деревьями, рекламными баннерами и прочими конструкциями», — сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.

Напомним, 11 декабря шторм разрушил набережную в поселке Лоо.

Как сообщали Юга.ру, в Краснодарском крае к концу рабочей недели метеорологи спрогнозировали ухудшение погоды — похолодание и дождь с мокрым снегом.