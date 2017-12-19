В Сочи прогнозируют сильный дождь, усиление ветра и грозу

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Нины Зотиной, Юга.ру

В Сочи утром и днем 20 декабря местами ожидается сильный дождь, гроза

Синоптики объявили штормовое предупреждение и спрогнозировали усиление ветра с порывами до 12–15 м/с.

«Спасатели рекомендуют жителям и гостям курорта принять все меры предосторожности. В этот период рекомендовано воздерживаться от выходов в горы, а также не оставлять автомобили под деревьями, рекламными баннерами и прочими конструкциями», — сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.

Напомним, 11 декабря шторм разрушил набережную в поселке Лоо.

Как сообщали Юга.ру, в Краснодарском крае к концу рабочей недели метеорологи спрогнозировали ухудшение погоды — похолодание и дождь с мокрым снегом.

Погода Сочи
Наш канал в Telegram: главное за день
Обсудить

Новости

ФАС заинтересовалась повышением цен у такси-агрегаторов перед Новым годом
В Чечне в ДТП с тремя автомобилями пострадали три человека
Спикер парламента Чечни закрыл свой аккаунт в Instagram из-за блокировки Кадырова
Кадыров рассказал, как будет общаться с подписчиками без Instagram и Facebook
В Динском районе три человека пострадали при столкновении автомобилей
Власти Чечни заявили о кибератаке на аккаунт Кадырова в Instagram

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале