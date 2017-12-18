На Кубани прогнозируют похолодание и мокрый снег

В Краснодарском крае к концу рабочей недели метеорологи спрогнозировали ухудшение погоды

По данным Краснодарского гидрометцентра, в Краснодаре 19 декабря временами будет идти дождь, ночью ожидаются сильные осадки. Температура воздуха ночью 3‑5 °С, днем — 6‑8 °С. Ветер 4‑9 м/с, днем порывы до 13 м/с.

В большинстве районов Кубани прогнозируют дождь. Ночью термометры покажут 1‑6 °С, днем — 4‑9 °С. Ветер 4‑9 м/с, порывы до 15 м/с. На Черноморском побережье также будет дождливо. Ночная температура составит 6‑11 °С, дневная — 8‑13 °С. Ветер 6‑11 м/с, порывы до 14 м/с.

В среду и четверг в крае будет идти дождь с мокрым снегом, местами налипание мокрого снега и гололед. Ночью похолодает до -2 °С, днем 20 декабря будет 3‑8 °С, 21 декабря — 1‑6 °С. Ветер 4‑9 м/с.