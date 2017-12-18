На Кубани прогнозируют похолодание и мокрый снег
В Краснодарском крае к концу рабочей недели метеорологи спрогнозировали ухудшение погоды
По данным Краснодарского гидрометцентра, в Краснодаре 19 декабря временами будет идти дождь, ночью ожидаются сильные осадки. Температура воздуха ночью 3‑5 °С, днем — 6‑8 °С. Ветер 4‑9 м/с, днем порывы до 13 м/с.
В большинстве районов Кубани прогнозируют дождь. Ночью термометры покажут 1‑6 °С, днем — 4‑9 °С. Ветер 4‑9 м/с, порывы до 15 м/с. На Черноморском побережье также будет дождливо. Ночная температура составит 6‑11 °С, дневная — 8‑13 °С. Ветер 6‑11 м/с, порывы до 14 м/с.
В среду и четверг в крае будет идти дождь с мокрым снегом, местами налипание мокрого снега и гололед. Ночью похолодает до -2 °С, днем 20 декабря будет 3‑8 °С, 21 декабря — 1‑6 °С. Ветер 4‑9 м/с.
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В Краснодаре в среду днем воздух прогреется до 9 °С, будет идти дождь. К четвергу температура ночью опустится до -1 °С, днем будет 5 °С, ожидается дождь со снегом.
На побережье Черного моря временами будут идти дожди, в горах — с мокрым снегом, налипание мокрого снега и гололед. Ночная температура воздуха — 3-8 °С , в горах местами до 0...-3 °С, днем — 6-11 °С. Ветер 6-11 м/с, местами порывы до 15 м/с.
Как сообщали Юга.ру, в Ростове-на-Дону 12 и 13 декабря зафиксировали абсолютный максимум температуры воздуха — термометры показывали 11,3 °С. В Краснодарском крае в минувшие выходные воздух прогрелся до 17 °С.
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