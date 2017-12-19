Администрация Краснодарского края объяснила, чем занимаются вице-губернаторы. Так, чтобы детям было понятно
В соцсетях главы Краснодарского края Вениамина Кондратьева появились шаржи с вице-губернаторами и описанием их деятельности
«Многие знают, что у главы Краснодарского края есть помощники — вице-губернаторы, курирующие различные сферы жизни. Но не все понимают, чем конкретно они занимаются и за какие отрасли отвечают. В памятке об этом написано просто и доступно, чтобы поняли даже дети», — сообщается на странице губернатора «ВКонтакте».
Ранее Юга.ру рассказывали о команде вице-губернаторов, которую Кондратьев собрал в 2015 году, а также об обновленном штате главы Кубани.
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