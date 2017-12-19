В Сочи начали продавать продукцию под брендом «Сделано на Кубани»

В сочинском поселке Красная Поляна начали продавать продукцию в рамках пилотного проекта по внедрению программы качества «Сделано на Кубани»

В магазинах ярлыки на полках с кубанской продукцией выделены зеленым цветом. В проекте участвуют местные торговцы, кафе, рестораны, а также федеральные сети и крупные брендовые магазины, передает пресс-служба краевой администрации.

«Производители и предприниматели понимают, что это выгодно. В Краснодарском крае производят много достойной продукции, которой можно в полном объеме заменить импортную», — подчеркнул глава краевого департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Роман Куринный.

Как сообщали Юга.ру, летом 2017 года на экономическом форуме в Санкт-Петербурге губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев представил товарный знак «Сделано на Кубани». Бренд дает гарантию того, что продукция местного производства отвечает всем требованиям, в том числе экологической безопасности.

В ноябре стало известно, что программа по присвоению бренда «Сделано на Кубани» стартует 1 января 2018 года.