Соучредитель рекламно-коммуникационного агентства Focusbrand Максим Карянов прокомментировал высказывание губернатора Ростовской области по поводу заимствования Кубанью бренда «Сделано на Дону»

Как сообщали Юга.ру, Василий Голубев заявил, что Краснодарский край скопировал бренд «Сделано на Дону» и создает свой бренд — «Сделано на Кубани».

По словам Максима Карянова, заявление Голубева довольно абстрактно.

«Не совсем понятно, о каком именно копировании речь. Бренд — это совокупность элементов: айдентика (логотип, фирменный стиль) и ценностные вещи (миссия, видение, брендвойс, бренд-обещание, слоганы и т.п.). В данном случае бренд "Сделано на Дону" или "Сделано на Кубани" — это по сути просто фиксация места производства. Вся ценность бренда — в географии. Как штамп в паспорте "родился в Краснодаре". Поэтому непонятно, что именно скопировано. Визуально знаки совершенно разные, фразы "Сделано на Дону" и "Сделано на Кубани" тоже звучат неодинаково. Может быть, под копированием понимается сама инициатива кубанских властей сделать знак, отличающий производителей региона. Но подобные решения существовали еще до ростовского бренда», — подчеркнул эксперт.

Карянов пояснил, что речь идет о принципе закрепления за товарами их географической принадлежности.

«В этом плане примеров масса. Например, настоящим шампанским может называться только напиток, произведенный в провинции Шампань, скотч или ирландский виски может производиться только в Ирландии и Великобритании и так далее. В России давно существует система регистрации наименования места происхождения товара. Недавно адыгейский сыр получил такой статус, и теперь продукт с таким названием могут производить только в Адыгее», — отметил Карянов.

При этом он добавил, что если перечисленные примеры охраняются и регулируются законом, то, к примеру, принцип наказания за присваивание ярлыка без согласования «Сделано на ...» не совсем ясен, поэтому это походит на формальную инициативу властей.

Напомним, в департаменте инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края порталу Юга.ру прокомментировали, что бренд «Сделано на Кубани» был разработан по рекомендации Агентства стратегических инициатив, а успешность того или иного бренда покажет рынок.