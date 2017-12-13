Ростовский губернатор обвинил Кубань в плагиате бренда «Сделано на Дону»

Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что Краснодарский край скопировал бренд, который регион раскручивает как марку качественной продукции для широкого потребления

«Краснодар взял и сделал себе копию нашего бренда "Сделано на Дону" — назвал его "Сделано на Кубани", — цитирует Голубева «Ростов Газета». — Может быть, это и случайное совпадение, но тем не менее наш бренд стал известен».

По его словам, покупатели стали узнавать донской бренд и доверять товару, который им помечен.

Система добровольной сертификации «Сделано на Дону» стартовала в 2013 году. Она была разработана специалистами Государственного регионального центра стандартизации, метрологии и испытаний в Ростовской области и зарегистрирована в Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт). Сейчас под этой маркой выпускают свою продукцию 44 фирмы — производители продукции и предприятия, оказывающие услуги общественного питания.

В Краснодарском крае бренд «Сделано на Кубани» начнут присваивать в 2018 году. Он был разработан по поручению губернатора Вениамина Кондратьева и презентован в рамках XXI Петербургского международного экономического форума этим летом.

В департаменте инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края порталу Юга.ру прокомментировали, что разработан бренд был по рекомендации Агентства стратегических инициатив.

«Нам очень приятно, что наши соседи следят за тем, что происходит на Кубани, как развивается экономическая ситуация и какие проекты реализуются. Но здесь стоит напомнить, что еще год назад АСИ рекомендовало регионам разработать такие бренды. Вопрос, скорее, в том, чья продукция на рынке будет более востребованной, и наша задача как представителей краевой власти обеспечить конкурентоспособность продукции, производимой в регионе, дать предпринимателям возможности для развития, а потом уже рынок покажет, кто оказался более успешным», — отметили в департаменте.