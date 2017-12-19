Активистку Полюдову снова задержали в Краснодарском крае

Краснодарский край

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  • Дарья Полюдова © http://dashuliapanter.livejournal.com

Дарью Полюдову, недавно освободившуюся из колонии, задержали в станице Полтавской Краснодарского края

По данным «ОВД-Инфо», Дарья Полюдова находится в отделении полиции. Также сообщается, что ранее активистке позвонил сотрудник ФСИН и сказал, что ей нужно прийти в службу с трудовой книжкой.

«Я шла на остановку, и меня сотрудники полиции задержали и отвезли в отдел без оснований», — сказала Полюдова.

Утром Дарья Полюдова сообщила ОВД-Инфо, что к ней домой пришел оперуполномоченный и вручил повестку на опрос на следующий день.

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Ранее в этом месяце Полюдова получила премию им. А. Д. Сахарова «За журналистику как поступок» в номинации «За мужество». В этом году премию, учрежденную в России в 2001 году, также получили журналисты Олег Кашин, Юлия Латынина, режиссер Олег Сенцов и другие. 

Как сообщали Юга.ру, 20 октября 2017 года кубанская активистка Дарья Полюдова вышла из колонии. Сразу после освобождения Полюдова сказала, что в ближайшее время будет отдыхать, а потом поедет в Москву продолжать борьбу с властью.

Полюдову осудили в 2015 году, ей дали два года колонии за призывы к федерализации Кубани. Ей вменили «публичные призывы к экстремизму и нарушению территориальной целостности РФ» (ч. 2 ст. 280, ч. 2 ст. 280.1 УК РФ). Активистка стала первой в РФ фигуранткой уголовного дела, возбужденного по ст. 280.1 УК РФ.

Дарья Полюдова Экстремизм
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