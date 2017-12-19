Активистку Полюдову снова задержали в Краснодарском крае

Дарью Полюдову, недавно освободившуюся из колонии, задержали в станице Полтавской Краснодарского края

По данным «ОВД-Инфо», Дарья Полюдова находится в отделении полиции. Также сообщается, что ранее активистке позвонил сотрудник ФСИН и сказал, что ей нужно прийти в службу с трудовой книжкой.

«Я шла на остановку, и меня сотрудники полиции задержали и отвезли в отдел без оснований», — сказала Полюдова.

Утром Дарья Полюдова сообщила ОВД-Инфо, что к ней домой пришел оперуполномоченный и вручил повестку на опрос на следующий день.