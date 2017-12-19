В 2018 году на доплаты российским пенсионерам распределят 7 млрд рублей

В 2018 году более 7 млрд рублей распределят на доплаты к пенсиям российских неработающих пенсионеров с доходами ниже прожиточного минимума

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев, документ размещен на сайте правительства России. Так, 7085,7 млн рублей на выплату доплат поступят в бюджеты 13 субъектов РФ: Коми, Якутия, Камчатский, Приморский и Хабаровский края, Архангельская, Магаданская, Московская, Мурманская и Сахалинская области, Чукотский и Ненецкий автономные округа и Еврейская автономная область.