В 2018 году на доплаты российским пенсионерам распределят 7 млрд рублей
В 2018 году более 7 млрд рублей распределят на доплаты к пенсиям российских неработающих пенсионеров с доходами ниже прожиточного минимума
Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев, документ размещен на сайте правительства России.
Так, 7085,7 млн рублей на выплату доплат поступят в бюджеты 13 субъектов РФ: Коми, Якутия, Камчатский, Приморский и Хабаровский края, Архангельская, Магаданская, Московская, Мурманская и Сахалинская области, Чукотский и Ненецкий автономные округа и Еврейская автономная область.
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Общее число получателей доплат составит около 424,6 тыс. человек, размер оплаты составит от 2 тыс. 351 до 8 тыс. 414 рублей, передает RT.
Как сообщали Юга.ру, в сентябре Минэкономразвития спрогнозировало сокращение пенсий.
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