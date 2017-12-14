В Ростове побит 80-летний температурный рекорд декабря

В Ростове-на-Дону 12 и 13 декабря был зафиксирован абсолютный максимум температуры воздуха

«12 декабря установлен абсолютный максимум дня за последние 80 лет: в этот день в 1937 году было отмечено 8,8 °С, а вчера в Ростове-на-Дону было отмечено 11,3 °С», — рассказали в Северо-Кавказском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

13 декабря зафиксировали 12 °С, что тоже стало рекордом дня: в прошлый раз максимум в этот день был отмечен в 2014 году, когда термометры показали 10 °С, передает «Интерфакс-Юг».

Днем 14 и 15 декабря в Ростове похолодает до 6–9 °С. 16 декабря прогнозируют 9–11 °С.

Как сообщали Юга.ру, в сентябре 2017 года в донской столице был побит температурный рекорд 1909 года.