Еще одну вернувшуюся из Сирии уроженку Дагестана задержали и этапировали в Москву

Уроженку Дагестана Викторию Будайханову, вернувшуюся из Сирии с дочерью, задержали силовики по подозрению в участии в незаконном вооруженном формировании

Виктория Будайханова прибыла в Грозный из Латакии в ноябре. После возвращения ее задержали сотрудники УФСБ по Дагестану, доставили в Махачкалу и поместили в СИЗО-1, после до 8 декабря этапировали в Москву, рассказала представляющая ее интересы адвокат Сапият Магомедова.

Ранее, по ее словам, против девушки было заочно возбуждено уголовное дело по ст. 205.5 УК РФ (Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации). Будайханова находилась в розыске с 2016 года. Она проходит в качестве подозреваемой, и официально обвинение ей не предъявлено.

До этапирования женщина через адвоката обратилась с жалобой к прокурору Дагестана и пожаловалась на то, что после задержания ей не сообщили, в чем именно ее обвиняют, передает «Кавказский узел».

Как сообщали Юга.ру, начиная с октября сотрудники правоохранительных органов Дагестана задержали нескольких женщин, вернувшихся из Сирии, хотя в аэропорту Грозного по возвращении они писали явку с повинной, что освобождает их от уголовной ответственности.

Напомним, операция по поиску и возвращению из Сирии граждан России проводится представителем главы ЧР Рамзана Кадырова в странах Ближнего Востока и Северной Африки Зиядом Сабсаби при содействии военнослужащих и военной полиции российского военного контингента по поручению главы ЧР Рамзана Кадырова. Женщин с детьми — жен убитых боевиков — собирают в разных городах Сирии и тюрьмах.