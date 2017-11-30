Россия потребовала от Франции выдать брата бойца MMA Мурада Амриева

Власти России направили во Францию запрос о выдаче Амира Амриева, двоюродного брата бойца MMA Мурада Амриева, которого летом задержали белорусские правоохранители и передали в Чечню

Амир Амриев и его семья живут во Франции семь лет в статусе политических беженцев. Французские силовики задержали уроженца Чечни 30 августа в Кольмаре. После этого Амриев узнал, что его ищут по линии Интерпола, а Россия добивается экстрадиции. В день задержания суд рассмотрел запрос российской стороны и решил не заключать Амриева под стражу, потому что за все время пребывания во Франции он не нарушал закон.

«Я исправно работаю, плачу налоги, закон никогда не нарушал. Для меня задержание оказалось полной неожиданностью. Я направлялся с семьей на встречу с детским врачом, и тут со всех сторон на меня напали люди в форме, повязали глаза, чтобы не видел, куда они меня ведут. Моя семья до сих пор не отошла от шока», — рассказал Амриев «Кавказ.Реалиям».

До выяснения всех обстоятельств россиянина обязали еженедельно отмечаться в местной префектуре. Французский суд рассмотрит запрос России 7 декабря.

Амриев полагает, что российские силовики интересуются им, потому что в 2008 году он стал свидетелем убийства своего дяди. После этого мужчина скрывался на Украине, откуда он переправился в Европу.

Как сообщали Юга.ру, боец MMA Мурад Амриев бежал из Чечни в 2013 году и покинул Россию после того, как его пытали полицейские.

6 июня в Брянске чеченские силовики пытались задержать Амриева, он сбежал, но через два дня его задержали в Беларуси, где он хотел попросить политического убежища. Мужчине не дали написать заявление и передали полицейским Чечни.

В середине июня чеченская полиция прекратила уголовное преследование Амриева, в рамках которого он проходил подозреваемым по делу о подделке документов — в его паспорте была опечатка.

В середине июля Мурада Амриева исключили из базы федерального розыска МВД.