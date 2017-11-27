Кадыров заявил о желании покинуть пост главы Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что хотел бы оставить пост руководителя региона

Об этом Кадыров заявил в интервью на телеканале «Россия 1». Он отметил, что уход в отставку — это его мечта, потому что очень сложно управлять регионом и нести ответственность за народ и республику перед руководством государства. Кадыров добавил, что не устал и хотел бы служить России, но, по его мнению, Чечне сейчас нужен другой тип руководителя.

«Я считаю, что пришло время. Когда-то нужны были такие, как я, — чтобы воевать, навести порядок. А у нас сегодня порядок, почитание, понимание в обществе, в России. В первую очередь, что признают нас как граждан России. Я считаю, что у нас пришло время сделать изменения и в Чеченской Республике», — сказал он.

Кадыров добавил, что вопрос об избрании возможного преемника — прерогатива руководства государства и народа.

«Если меня спросят, кого вы хотите, — есть несколько человек, которые на все 100% могут выполнять эти обязательства, обязанности на высшем уровне. А так, это — как решат. Мы полагаем, а там располагают», — сказал глава Чечни.

Как сообщали Юга.ру, Кадыров уже несколько раз заявлял о своем желании покинуть пост главы Чечни. В феврале 2016 года он рассказывал, что вместо этого хочет заниматься семьей и хозяйством, в 2013 году он говорил, что не хочет работать на федеральном уровне и сетовал, что люди не верят, когда он говорит, что хочет уйти из политики.

Когда Кадыров в 2016 году заявил, что его время на посту руководителя региона прошло, это вызвало в республике широкий резонанс. В Грозном состоялся Гражданский форум, на котором власти и жители Чечни заявили, что желают видеть во главе республики только нынешнего ее руководителя.