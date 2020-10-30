Нет начетничеству, или Что не так с осуждением ФК «Краснодар»?

«Конечно, каждый волен иметь свое мнение, но, если бы это написал заезжий журналист, не знающий ничего про ФК и его историю, было бы не так странно». Журналист Нина Шилоносова выражает резкое несогласие с мнением о том, что футболисты «Краснодара» на игре с «Челси» продемонстрировали пренебрежение перед игроками британской команды и перед одноклубниками, отказавшись преклонить колено в знак поддержки борьбы с расизмом.

— Английские болельщики возмутились тем, что не все члены команды «Краснодар» преклонили колено в начале матча с «Челси» в среду. В УЕФА, однако, заявили, что «это вовсе не является обязательным». Бывший главред портала Юга.ру (Артем Беседин — Прим. Юга.ру) увидел в нашем клубе «позорное мракобесие». «Кто не с нами, тот против нас!» — так кричали коммунисты в революцию и гражданскую, намеренно подправив и присвоив слова Христа из Евангелия от Матфея. Так кричали фашисты. Если не вдаваться в политические и исторические подробности, почти так же мыслят сегодняшние «необольшевики» в США. Безусловно, жизни черных имеют значение. И кампания Black lives matter (BLM) обнажила проблему расового неравенства в США и заставила «все прогрессивное человечество» солидаризоваться с манифестантами. Но, как часто бывает в шумных кампаниях, внешняя сторона начала опережать суть. Для многих стало главным успеть вскочить на подножку bandwagon, самому не подвергнуться осуждению.

(А уж тем, кто прошел в СССР школу комсомола и КПСС, нет нужды объяснять про начетничество, фанфары и показуху. Впрочем, и сейчас далеко ходить не надо — о том, как партия власти ни за что не отвечает, но, оказывается, строит стадионы и больницы, мы знаем.) Спортсмены по всему миру на международных соревнованиях встают на одно колено в знак уважения к протестам афроамериканцев и против полицейского беспредела после смерти Джорджа Флойда в Миннесоте в мае 2020 года. Служители правопорядка в США этим летом начали так делать первыми, не прося прощения, а в знак примирения, солидарности с обществом. И, понятно, чтобы не провоцировать дальнейшие погромы.

Считается, что лишь россияне не поддерживают массовость этих жестов. Объясняется это по-разному: и потому что, де, у нас расизма нет, и что у нас рабы были белыми, и что, вообще, самые обиженные в РФ — русские. На самом деле этот ультиматум большинства игнорируют не только в нашей стране, и не так уж мало представителей различных видов спорта. Все помнят, что в июле в Австрии на гонке «Формулы-1» вместе с Даниилом Квятом не опустились на землю еще пятеро гонщиков — из Италии, Финляндии, Монако, Голландии, Испании.

Но все они были в футболках с лозунгом «Конец расизму»! Точно так же раньше, до BLM, футболисты выражали свою позицию в акциях солидарности разными способами — черными повязками, майками с надписями, баннерами на трибунах. Давайте ответим: ЧТО или КАК важнее? В эпоху побед политиков-популистов по всему миру то, что на поверхности, то, что кажется простым и ясным, то, что злит или прикольно, быстро поднимается на знамя и увлекает толпу. Увы, и мыслящие люди попадают в этот водоворот с пышной пеной.

Процитирую фрагмент колонки Артема Беседина с заголовком «Даже в самом прогрессивном российском клубе никуда не деться от позорного мракобесия». Что не так с отказом «Краснодара» встать на колено»:

«Футбольный клуб «Краснодар» шел в Лигу чемпионов все эти 12 лет. Этот путь нельзя назвать простым, но все же это великолепный взлет для такой молодой команды (насколько я понимаю, а в футболе я понимаю не очень). Владельца клуба Сергея Галицкого и российская, и зарубежная пресса называла уникальным для нашей страны предпринимателем, с очень «западным» и внимательным подходом ко всем деталям дела, за которое он берется, — от академии футбола для школьников до бизнеса. «Быки» уже попадали в Лигу Европы, но именно в этом году они дошли до группового этапа важнейшего в европейском спорте турнира».

И дальше автор колонки делает такой сногсшибательный вывод: «Теперь понятно, для чего это было нужно — чтобы показать, что даже в самом прогрессивном российском клубе никуда не деться от позорного мракобесия». И теперь, по мнению бывшего главного редактора Юга.ру, а теперь сотрудника московского портала «Такие дела», «…команда, проигравшая в среду на своем поле 0:4 в честной игре, могла бы запомниться европейскому зрителю как команда бойцов, сделавшая все, что могла. Но она сделала свой выбор». А вот за это, будь я футбольный судья, сразу красную карточку! И удаление с поля. Не прибегая к VAR. Журналистов иногда называют cultural broker — культурный посредник, Тот, кто помогает другим пересекать границы из одной культуры в другую. Здесь же налицо, по-моему, возведение стенки — непонимания, неприятия; и, я бы сказала, желание потрафить своему столичному окружению. Не зря хорошие знакомые автора колонки даже выразили сомнение, а наш ли умный Артем это писал?

Будь Беседин побольше в теме (не только футбола, но и около него), то прочитал бы, что не только во Франции, но и в самой Великобритании есть клубы, что не преклоняют колено. Да, это не Английская премьер-лига, а команды рангом ниже. При этом в «Куинз Парк Рейнджерс» спортивный директор чернокожий — Лес Фердинанд. И он публично заявил: «Вы знаете меня, я всю жизнь поддерживаю борьбу с расизмом. Это очень важная тема для меня. Но в каждой акции должен быть смысл. И сейчас я не понимаю, зачем футболисты преклоняют колено. Это просто бессмысленно. С тем же успехом можно ставить хештеги в интернете или повесить значок на грудь — действия ради действия. Никакой пользы от таких жестов нет и не было».