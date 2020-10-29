«Даже в самом прогрессивном российском клубе никуда не деться от позорного мракобесия». Что не так с отказом «Краснодара» встать на колено

«Краснодар» — молодая команда, и на одном поле с «Челси» играли в том числе перспективные и сильные парни, которым всего 21 год. Люди из поколения, которое, кажется, могло вырасти открытым и свободным. Но нет, вся риторика про не-допустим-пересмотра-истории и «пусть наши западные партнеры сами разбираются со своими моральными трудностями» не могла не отложиться в них». Журналист Артем Беседин рассуждает о том, с чем связано пренебрежение, которое «краснодарцы» продемонстрировали перед игроками британской команды и перед собственными одноклубниками, не преклонив колено в знак поддержки борьбы с расизмом.

— Колено преклонили трое: Кайо, Вильена и Берг. Двое темнокожих и один швед. Возможно, это люди, которые думают, что российским футболом их карьера не ограничится, но более вероятно — что они просто понимают, что такое, во-первых, расизм, а во-вторых, правила приличия. Футбольный клуб «Краснодар» шел в Лигу чемпионов все эти 12 лет. Этот путь нельзя назвать простым, но все же это великолепный взлет для такой молодой команды (насколько я понимаю, а в футболе я понимаю не очень). Владельца клуба Сергея Галицкого и российская, и зарубежная пресса называла уникальным для нашей страны предпринимателем, с очень «западным» и внимательным подходом ко всем деталям дела, за которое он берется — от академии футбола для школьников до бизнеса. «Быки» уже попадали в Лигу Европы, но именно в этом году они дошли до группового этапа важнейшего в европейском спорте турнира. Теперь понятно, для чего это было нужно — чтобы показать, что даже в самом прогрессивном российском клубе никуда не деться от позорного мракобесия.

И ведь нельзя сказать, что это коленопреклонение — унизительное. Вас не просят стать на два колена перед победителями. Перед темнокожими, перед геями, радикальными феминистками, перед — кто там вас еще раздражает, ребята? люди, похожие на исполнителя Gangnam Style? — да перед кем угодно. Это не преклонение колена перед кем-то гордо стоящим перед вами, а жест уважения к людям разных рас. Так получилось. Но, конечно, это не обязательно.

Команда из Краснодара оказалась на телеэкранах всей Европы в одном матче с «Челси», в город на игру приехал Абрамович, а еще десятки английских болельщиков, которые не могут посмотреть игру на стадионе в своей стране из-за карантина. Что им показали? Пренебрежение, гордо вскинутую голову не только перед игроками лондонской команды, но и перед собственными одноклубниками. Вильена, Кайо — да и Ари, который не был на поле, но который годы своей жизни отдал «Краснодару», — видимо, им тоже будут говорить, что «вот в многонациональной России расизма не было, значит, это их проблема, а не наша, пусть они и встают». Этот аргумент еще нормально бы звучал в Российской премьер-лиге, но игра в УЕФА предполагает, что на поле находятся европейские команды. Понимающие, что в Европе есть расизм и от него страдают. Возможно, живущие в Краснодаре спортсмены никогда не бывали на Черноморском побережье того же края, где летом до сих пор можно сфоткаться и с обезьянкой, и с одетыми в перья чернокожими людьми — да-да, конечно же, это не расизм.

Наверное, теперь условный Рамирес, «краснодарец» из Эквадора, мог бы сказать, что какая-нибудь акция типа минуты молчания на 9 мая или 22 июня его не касается. Тема войны ему не близка, никакой скорби он не чувствует, допустим. «Краснодар» — молодая команда, и на одном поле с «Челси» играли в том числе перспективные и сильные парни, которым всего 21 год. Люди из поколения, которое, кажется, могло вырасти открытым и свободным. Но нет, вся риторика про не-допустим-пересмотра-истории и «пусть наши западные партнеры сами разбираются со своими моральными трудностями» не могла не отложиться в них. А значит, она еще сильнее отложится в нынешних школьниках. Мракобесие победит, несмотря на тикток, ютуб и интернет без цензуры.