Если денег мало, а новую иномарку очень хочется. 5 доступных авто

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Евгений Мельченко© Собственность Евгения Мельченко

Редактор раздела Авто Юга.ру подготовил обзор все еще доступных к покупке в РФ бюджетных иномарок.

— Цены на автомобили ползут вверх. Сразу же после новогодних праздников многие дилерские центры сменят ценники.

Прискорбно для тех жителей нашей необъятной, которые хотели бы приобрести новенькую иномарку, тем более с нового года вступает в силу новый утилизационный сбор (сюда бы ссылку на инфу), который прибавит к ценникам на новые машины еще (по различным прогнозам) примерно процентов пять.

Что же делать, если хочется чего-то не нашего, что можно купить на нашем рынке? Какие машины иностранных марок можно считать самыми доступными на российском авторынке? Речь идет об автомобилях стоимостью не выше 650 тыс. рублей, которые подходят под определение «бюджетная модель».

Datsun on-DO и Datsun mi-DO. Иномаркой этот автомобиль уже мало кто считает, причем зря. Также есть мнение, что эти машины делают на одном конвейере с уже канувшей в лету Lada Kalina. Это не совсем так. Когда их запускали в производство, нас любезно позвали осмотреть логово «Датсуна» на Волжский автозавод. Одна платформа с «Калиной/Грантой» еще ничего не говорит. У «Логана» и «Дастера», например, тоже одинаковые платформы, но машины совершенно разные. Если сравнивать с «Жигулями», то Datsun может похвастать лучшей шумоизоляцией, иными газонаполненными амортизаторами, пружинами другой жесткости, тормозной системой. Естественно, отличается дизайн экстерьера и интерьера. Все необходимое на борту имеется: электроусилитель руля, ABS (антиблокировочная система торможения), BAS (усилитель экстренного торможения), EBD (система электронного распределения тормозных усилий).

Renault Logan и Renault Sandero. Эти машины, как и предыдущие модели, собираются на мощностях Волжского автозавода. Прямо-таки не завод, а спаситель российского авторынка. Что касается французских машин, но модель «Логан», например, является одной из самых популярных среди таксистов, а это — показатель надежности и ликвидности. Выносливая подвеска, неприхотливый мотор и сносного качества салон справедливо делают эту машину желанной для множества россиян.

Ravon R2. Да, этот автомобиль вернулся на российский авторынок. Старый добрый Daewoo «перекрасился» в Ravon, успел уйти с российского рынка, но уже успел и вернуться. Отчасти это новая модель на рынке, но на самом деле это Chevrolet Spark. Машина на российском авторынке не сильно популярная. Можно даже сказать, что совсем не популярная, но при этом неплохого качества. Как альтернатива — российский автопром. Но у нас сегодня разговор об иномарках.

Если учитывать всевозможные скидки, то сюда также можно было добавить еще «Нексию» (Ravon R3) и Chevrolet Aveo в лице Ravon R4, но возьмем пока чистый от акций ценник. Также можно еще найти на рынке модель Gentra. Стоит до полумиллиона, но не везде продается.

В целом на российском авторынке имеются иномарки в бюджетном сегменте. Даже при росте цен и не самой благоприятной обстановке на рынке выбор есть, хоть и достаточно скудный.

Автомобили Дороги колонка автоэксперта Транспорт

Это авторский текст. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.

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