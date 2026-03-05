В кинотеатрах Краснодара пройдут спецпоказы фильма «Частная жизнь» с Джуди Фостер в главной роли

В Краснодаре состоятся премьерные показы детектива «Частная жизнь» про психоаналитика и расследование убийства (18+)

19 марта в российский кинопрокат выходит фильм «Частная жизнь». Жители Краснодара смогут увидеть премьеру раньше — в двух кинотеатрах состоится спецпоказ картины.

«Частная жизнь» — детектив и фильм-участник Каннского фестиваля. Главную роль в картине сыграла двукратная обладательница премии «Оскар» Джуди Фостер, известная работой в «Молчании ягнят» и «Настоящем детективе».

По сюжету Фостер играет психоаналитика Лилиан Штайнер, которая одержима загадочной смертью своей пациентки. Она начинает собственное расследование и узнает о секретах умершей.

«Фильм сочетает хичкоковский саспенс, игру жанрами и детективный азарт с тонким психологизмом и мягкой самоиронией. Режиссер Ребекка Злотовски балансирует между интригой, меланхолией и комедийной наблюдательностью, создавая редкий по интонации тон — вдумчивый, легкий и одновременно озорной», — говорится в описании картины.