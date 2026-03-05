В кинотеатрах Краснодара пройдут спецпоказы фильма «Частная жизнь» с Джуди Фостер в главной роли

Краснодарский край

Распечатать

  • Кадр из трейлера фильма «Частная жизнь» © Скриншот видео с Rutube-канала «Все трейлеры»
    Кадр из трейлера фильма «Частная жизнь» © Скриншот видео с Rutube-канала «Все трейлеры»

В Краснодаре состоятся премьерные показы детектива «Частная жизнь» про психоаналитика и расследование убийства (18+)

19 марта в российский кинопрокат выходит фильм «Частная жизнь». Жители Краснодара смогут увидеть премьеру раньше — в двух кинотеатрах состоится спецпоказ картины. 

«Частная жизнь» — детектив и фильм-участник Каннского фестиваля. Главную роль в картине сыграла двукратная обладательница премии «Оскар» Джуди Фостер, известная работой в «Молчании ягнят» и «Настоящем детективе». 

По сюжету Фостер играет психоаналитика Лилиан Штайнер, которая одержима загадочной смертью своей пациентки. Она начинает собственное расследование и узнает о секретах умершей. 

«Фильм сочетает хичкоковский саспенс, игру жанрами и детективный азарт с тонким психологизмом и мягкой самоиронией. Режиссер Ребекка Злотовски балансирует между интригой, меланхолией и комедийной наблюдательностью, создавая редкий по интонации тон — вдумчивый, легкий и одновременно озорной», — говорится в описании картины.

Читайте также:

9 марта в 18:00 состоится специальный премьерный показ в кинотеатре «Формула Кино OZ» в ТЦ «Oz Молл». Стоимость билета — 780 рублей. Приобрести билет можно на сайте кинотеатра. 

13 марта в 19:00 показ состоится в кинотеатре «Монитор» в ТРЦ «СБС Мегамолл». После просмотра пройдет обсуждение картины с критиком Виктором Венгерским. Стоимость билета — от 530 рублей. Приобрести билет можно на сайте кинотеатра. 

Как писали Юга.ру, до 12 марта в Краснодаре проходит фестиваль итальянского кино.

Афиша Город Кино Кинопрокат Краснодар отдых Развлечения События

Новости

«Предлагаем то, что считаем нужным для администрации». Мэр Краснодара объяснил, почему жителям ЮМР 40 раз отказали в митинге
Вывозной рейс из ОАЭ кружил больше часа над Черным морем, но так и не долетел до Краснодара
В Сочи за неделю сирены при атаках беспилотников включали до 40 раз. Почему так часто?
Аэропорты Краснодара и Сочи не работали больше 14 часов. Задержаны более 120 рейсов
Для жителей Сочи в 10 раз снизят плату за парковку у дома
В кинотеатрах Краснодара пройдут спецпоказы фильма «Частная жизнь» с Джуди Фостер в главной роли

Лента новостей

В преддверии 8 Марта в Краснодаре откроются цветочные ярмарки. Публикуем адреса
Вчера, 14:14
В преддверии 8 Марта в Краснодаре откроются цветочные ярмарки. Публикуем адреса
Забыть и биться
Сегодня, 11:40
Забыть и биться
Что делать «Краснодару» после поражения от ЦСКА
«Мы отстоим невиновность»
Вчера, 20:05
«Мы отстоим невиновность»
Глава приюта в Краснодаре ответила на обвинение в хищении 1,5 млн рублей

Реклама на сайте