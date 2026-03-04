В преддверии 8 Марта в Краснодаре откроются цветочные ярмарки. Публикуем адреса

В Краснодаре к Международному женскому дню откроются дополнительные точки с продажей цветов

Пресс-служба департамента торговли и услуг Краснодара сообщила, что с 5 марта в городе начнут работать дополнительные точки по продаже живых цветов. Всего откроется 66 локаций в разных микрорайонах кубанской столицы. Большинство точек начнет работу 5 марта, остальная часть — 6 марта.

5 марта: 30-ой Иркутской Дивизии, 2/1;

40-летия Победы, 148;

70 летия Октября, 34/3 и 34/4;

Александра Покрышкина, 30;

Атарбекова, 1, 28/1 и 30/2;

Генерала Шифрина, 1к1;

Герцена, 190;

Дальняя, 39/2;

Дальняя, 43;

Дзержинского, 137;

Евдокии Бершанской, 343;

Евдокии Бершанской, 406;

Карасунская, 86;

Карякина, 10/1;

Красных Партизан, 155/1;

Лузана, 10;

Минская, 120/7;

Монтажников, 3 и 3Б;

Сормовская, 108, 108/1, 110/5;

Ставропольская, 100, 102, 176/1, 178/1, 222/2, 236А, 252А;

Тургенева, 140/2 и 148/4;

перекресток Платанового бульвара и проспекта Чекистов;

проспект Чекистов, 9, 15,15/2А, 17, 25/2, 27.

6 марта: 70-лет Октября, 34/2;

Генерала Шифрина, 1/1;

Красных Партизан, 161/1 и 161/2;

Минская, 120/7;

перекресток Карасунской и Красноармейской;

проспект Чекистов, 15/2 и 36;

Ставропольская, 176;

Яна Полуяна, 51/1.

Все точки будут работать до 8 марта включительно.