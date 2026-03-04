В преддверии 8 Марта в Краснодаре откроются цветочные ярмарки. Публикуем адреса

  • © фото Андрея Малёваного
    © фото Андрея Малёваного

В Краснодаре к Международному женскому дню откроются дополнительные точки с продажей цветов

Пресс-служба департамента торговли и услуг Краснодара сообщила, что с 5 марта в городе начнут работать дополнительные точки по продаже живых цветов. 

Всего откроется 66 локаций в разных микрорайонах кубанской столицы. Большинство точек начнет работу 5 марта, остальная часть — 6 марта. 

5 марта:
  • 30-ой Иркутской Дивизии, 2/1; 
  • 40-летия Победы, 148;
  • 70 летия Октября, 34/3 и 34/4;
  • Александра Покрышкина, 30;
  • Атарбекова, 1, 28/1 и 30/2;
  • Генерала Шифрина, 1к1;
  • Герцена, 190;
  • Дальняя, 39/2;
  • Дальняя, 43;
  • Дзержинского, 137;
  • Евдокии Бершанской, 343;
  • Евдокии Бершанской, 406; 
  • Карасунская, 86;
  • Карякина, 10/1;
  • Красных Партизан, 155/1;
  • Лузана, 10;
  • Минская, 120/7;
  • Монтажников, 3 и 3Б;
  • Сормовская, 108, 108/1, 110/5;
  • Ставропольская, 100, 102, 176/1, 178/1, 222/2, 236А, 252А; 
  • Тургенева, 140/2 и 148/4;
  • перекресток Платанового бульвара и проспекта Чекистов; 
  • проспект Чекистов, 9, 15,15/2А, 17, 25/2, 27.
6 марта:
  • 70-лет Октября, 34/2;
  • Генерала Шифрина, 1/1;
  • Красных Партизан, 161/1 и 161/2;
  • Минская, 120/7;
  • перекресток Карасунской и Красноармейской;
  • проспект Чекистов, 15/2 и 36;
  • Ставропольская, 176; 
  • Яна Полуяна, 51/1.

Все точки будут работать до 8 марта включительно.

Как писали Юга.ру, россиян ждут трехдневные выходные — с 7 по 9 марта.

8 марта Город Краснодар Праздники Торговля цветы Ярмарки

