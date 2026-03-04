В преддверии 8 Марта в Краснодаре откроются цветочные ярмарки. Публикуем адреса
В Краснодаре к Международному женскому дню откроются дополнительные точки с продажей цветов
Пресс-служба департамента торговли и услуг Краснодара сообщила, что с 5 марта в городе начнут работать дополнительные точки по продаже живых цветов.
Всего откроется 66 локаций в разных микрорайонах кубанской столицы. Большинство точек начнет работу 5 марта, остальная часть — 6 марта.
5 марта:
- 30-ой Иркутской Дивизии, 2/1;
- 40-летия Победы, 148;
- 70 летия Октября, 34/3 и 34/4;
- Александра Покрышкина, 30;
- Атарбекова, 1, 28/1 и 30/2;
- Генерала Шифрина, 1к1;
- Герцена, 190;
- Дальняя, 39/2;
- Дальняя, 43;
- Дзержинского, 137;
- Евдокии Бершанской, 343;
- Евдокии Бершанской, 406;
- Карасунская, 86;
- Карякина, 10/1;
- Красных Партизан, 155/1;
- Лузана, 10;
- Минская, 120/7;
- Монтажников, 3 и 3Б;
- Сормовская, 108, 108/1, 110/5;
- Ставропольская, 100, 102, 176/1, 178/1, 222/2, 236А, 252А;
- Тургенева, 140/2 и 148/4;
- перекресток Платанового бульвара и проспекта Чекистов;
- проспект Чекистов, 9, 15,15/2А, 17, 25/2, 27.
6 марта:
- 70-лет Октября, 34/2;
- Генерала Шифрина, 1/1;
- Красных Партизан, 161/1 и 161/2;
- Минская, 120/7;
- перекресток Карасунской и Красноармейской;
- проспект Чекистов, 15/2 и 36;
- Ставропольская, 176;
- Яна Полуяна, 51/1.
Все точки будут работать до 8 марта включительно.
