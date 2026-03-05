Для жителей Сочи в 10 раз снизят плату за парковку у дома

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру
    © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру

С 16 марта в Сочи изменится режим работы платных парковок

4 марта мэр Сочи Андрей Прошунин сообщил в своем телеграм-канале, что с 16 марта на курорте изменится режим работы платных парковок. Для местных жителей будет действовать авансовое парковочное разрешение стоимостью 660 рублей в месяц. Оно позволяет владельцам авто оставлять машину рядом с домом по месту регистрации. Таким образом, ежемесячный абонемент для жителей станет почти в 10 раз дешевле. Ранее он стоил 7,1 тыс. рублей.

Помимо этого, участники СВО и члены семей погибших, проживающих в Сочи, за парковку платить не будут. Также сохранят льготы для многодетных.

Читайте также:

Власти сократили и количество платных стоянок на территории города и уменьшили продолжительность платного периода в будние дни. Теперь плата взимается с 9:00 до 18:00. В выходные и праздничные дни парковки останутся бесплатными для всех.

Как писали Юга.ру, платные парковки впервые принесли в бюджет Краснодара более 1 млрд рублей.

Автомобили Город Дороги парковки Сочи

Новости

«Предлагаем то, что считаем нужным для администрации». Мэр Краснодара объяснил, почему жителям ЮМР 40 раз отказали в митинге
Вывозной рейс из ОАЭ кружил больше часа над Черным морем, но так и не долетел до Краснодара
В Сочи за неделю сирены при атаках беспилотников включали до 40 раз. Почему так часто?
Аэропорты Краснодара и Сочи не работали больше 14 часов. Задержаны более 120 рейсов
Для жителей Сочи в 10 раз снизят плату за парковку у дома
В кинотеатрах Краснодара пройдут спецпоказы фильма «Частная жизнь» с Джуди Фостер в главной роли

Лента новостей

В преддверии 8 Марта в Краснодаре откроются цветочные ярмарки. Публикуем адреса
Вчера, 14:14
В преддверии 8 Марта в Краснодаре откроются цветочные ярмарки. Публикуем адреса
Забыть и биться
Сегодня, 11:40
Забыть и биться
Что делать «Краснодару» после поражения от ЦСКА
«Мы отстоим невиновность»
Вчера, 20:05
«Мы отстоим невиновность»
Глава приюта в Краснодаре ответила на обвинение в хищении 1,5 млн рублей

Реклама на сайте