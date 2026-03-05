Для жителей Сочи в 10 раз снизят плату за парковку у дома

4 марта мэр Сочи Андрей Прошунин сообщил в своем телеграм-канале, что с 16 марта на курорте изменится режим работы платных парковок. Для местных жителей будет действовать авансовое парковочное разрешение стоимостью 660 рублей в месяц. Оно позволяет владельцам авто оставлять машину рядом с домом по месту регистрации. Таким образом, ежемесячный абонемент для жителей станет почти в 10 раз дешевле. Ранее он стоил 7,1 тыс. рублей.



Помимо этого, участники СВО и члены семей погибших, проживающих в Сочи, за парковку платить не будут. Также сохранят льготы для многодетных.