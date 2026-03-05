Для жителей Сочи в 10 раз снизят плату за парковку у дома
С 16 марта в Сочи изменится режим работы платных парковок
4 марта мэр Сочи Андрей Прошунин сообщил в своем телеграм-канале, что с 16 марта на курорте изменится режим работы платных парковок. Для местных жителей будет действовать авансовое парковочное разрешение стоимостью 660 рублей в месяц. Оно позволяет владельцам авто оставлять машину рядом с домом по месту регистрации. Таким образом, ежемесячный абонемент для жителей станет почти в 10 раз дешевле. Ранее он стоил 7,1 тыс. рублей.
Помимо этого, участники СВО и члены семей погибших, проживающих в Сочи, за парковку платить не будут. Также сохранят льготы для многодетных.
Власти сократили и количество платных стоянок на территории города и уменьшили продолжительность платного периода в будние дни. Теперь плата взимается с 9:00 до 18:00. В выходные и праздничные дни парковки останутся бесплатными для всех.
Как писали Юга.ру, платные парковки впервые принесли в бюджет Краснодара более 1 млрд рублей.