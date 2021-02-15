Для многих Сочи — это пляжный отдых, море, солнце и пальмы. А зимой — горнолыжка. Еще «Кинотавр». Но с недавних пор Сочи — это еще и шанс стать «умным туристом», получив в отпуске новые знания и полезные навыки. В феврале лицей «Сириус» и Sirius Hotels запустили в городском округе Сириус программы умного туризма. Новинка будет доступна гостям со всей России. Что такое умный туризм в Сириусе? Новый формат отдыха предлагает людям любых возрастов совмещать курортные развлечения с обучением, культурными и спортивными мероприятиями. Насыщенные курсы позволят вернуться из отпуска не только с загаром и набором ракушек, но и с новыми знаниями, умениями и даже собственноручно изготовленными арт-объектами.

Чему можно научиться на этих программах? Каждый может подобрать курс под свои интересы и предпочтения. К запуску готовы более 20 программ умного туризма. Можно попробовать создать устройства для умного дома, подтянуть английский или освоить азы итальянского, заняться художественной керамикой, разобраться с современным этикетом или обсудить с экспертами умное родительство. Для детей с 22 февраля стартуют программы по экспериментальной биологии, математике и информационным технологиям. Список актуальных программ есть на сайтах siriushotels.ru или siriuscamp.ru и регулярно обновляется. Кто разработал образовательные программы? Оператором умного туризма стал лицей «Сириус», открывшийся в сентябре 2020 года. Все образовательные программы разработаны его педагогами и одобрены экспертными организациями, среди которых холдинг «Роснано», Московская художественно-промышленная академия имени С. Г. Строганова, Национальная ассоциация специалистов по протоколу и этикету, Центр развития профессионального образования Московского политехнического университета.

Кому подойдут эти программы? Программы рассчитаны на туристов от 6 до 50+ лет, которые хотят разносторонне развиваться. Умный туризм в Сириусе предлагает попробовать себя в новой роли: например, сити-фермера или робототехника. Для гостей Sirius Hotels действуют специальные предложения для проживания. К тому же отели расположены рядом с Олимпийским парком, недалеко от места занятий. Разумеется, можно остановиться в любой другой гостинице округа и приобрести программы умного туризма у гида или на инфостойках в Sirius Hotels. Где учатся гости? Занятия проходят в Парке науки и искусства, где обучаются одаренные дети со всей страны, воспитанники образовательного центра «Сириус». Здесь на площади 150 тыс. кв. м создана целая экосистема образования — научные лаборатории, лектории, творческие мастерские.

Так, робототехникой туристы займутся в современной мастерской схемотехники и электроники. В лаборатории прототипирования участников научат работать на 3D-принтере. На занятиях в мастерской керамики педагоги познакомят с инструментами и материалами для работы с глиной и помогут создать собственное изделие на гончарном круге. Чему можно научиться в феврале? С февраля по май доступны первые шесть программ для гостей Сириуса. Каждый образовательный модуль — это семидневный тур и 20 академических часов занятий.

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Это курсы художественной керамики и разговорного английского. Беседы о современном воспитании детей и поиск общего языка с ребенком на программе умного родительства. Занятия по современному этикету объясняют, из чего состоит званый ужин и как правильно преподносить себя в деловой среде. Курсы итальянского не просто знакомят с азами языка, а погружают в культуру и традиции родины Микеланджело, Рафаэля, Медичи. Программа современных средств удаленного общения предлагает освоить мессенджеры, пользоваться видеосвязью и обмениваться фотографиями через соцсети.