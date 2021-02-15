Учись там, где другие отдыхают: как освоить гончарный круг и итальянский язык на Черном море
Для многих Сочи — это пляжный отдых, море, солнце и пальмы. А зимой — горнолыжка. Еще «Кинотавр». Но с недавних пор Сочи — это еще и шанс стать «умным туристом», получив в отпуске новые знания и полезные навыки.
В феврале лицей «Сириус» и Sirius Hotels запустили в городском округе Сириус программы умного туризма. Новинка будет доступна гостям со всей России.
Что такое умный туризм в Сириусе?
Новый формат отдыха предлагает людям любых возрастов совмещать курортные развлечения с обучением, культурными и спортивными мероприятиями. Насыщенные курсы позволят вернуться из отпуска не только с загаром и набором ракушек, но и с новыми знаниями, умениями и даже собственноручно изготовленными арт-объектами.
Чему можно научиться на этих программах?
Каждый может подобрать курс под свои интересы и предпочтения. К запуску готовы более 20 программ умного туризма. Можно попробовать создать устройства для умного дома, подтянуть английский или освоить азы итальянского, заняться художественной керамикой, разобраться с современным этикетом или обсудить с экспертами умное родительство. Для детей с 22 февраля стартуют программы по экспериментальной биологии, математике и информационным технологиям. Список актуальных программ есть на сайтах siriushotels.ru или siriuscamp.ru и регулярно обновляется.
Кто разработал образовательные программы?
Оператором умного туризма стал лицей «Сириус», открывшийся в сентябре 2020 года. Все образовательные программы разработаны его педагогами и одобрены экспертными организациями, среди которых холдинг «Роснано», Московская художественно-промышленная академия имени С. Г. Строганова, Национальная ассоциация специалистов по протоколу и этикету, Центр развития профессионального образования Московского политехнического университета.
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Кому подойдут эти программы?
Программы рассчитаны на туристов от 6 до 50+ лет, которые хотят разносторонне развиваться. Умный туризм в Сириусе предлагает попробовать себя в новой роли: например, сити-фермера или робототехника.
Для гостей Sirius Hotels действуют специальные предложения для проживания. К тому же отели расположены рядом с Олимпийским парком, недалеко от места занятий. Разумеется, можно остановиться в любой другой гостинице округа и приобрести программы умного туризма у гида или на инфостойках в Sirius Hotels.
Где учатся гости?
Занятия проходят в Парке науки и искусства, где обучаются одаренные дети со всей страны, воспитанники образовательного центра «Сириус». Здесь на площади 150 тыс. кв. м создана целая экосистема образования — научные лаборатории, лектории, творческие мастерские.
Так, робототехникой туристы займутся в современной мастерской схемотехники и электроники. В лаборатории прототипирования участников научат работать на 3D-принтере. На занятиях в мастерской керамики педагоги познакомят с инструментами и материалами для работы с глиной и помогут создать собственное изделие на гончарном круге.
Чему можно научиться в феврале?
С февраля по май доступны первые шесть программ для гостей Сириуса. Каждый образовательный модуль — это семидневный тур и 20 академических часов занятий.
«Мир таков, что надо учиться постоянно»:
Это курсы художественной керамики и разговорного английского.
Беседы о современном воспитании детей и поиск общего языка с ребенком на программе умного родительства.
Занятия по современному этикету объясняют, из чего состоит званый ужин и как правильно преподносить себя в деловой среде.
Курсы итальянского не просто знакомят с азами языка, а погружают в культуру и традиции родины Микеланджело, Рафаэля, Медичи.
Программа современных средств удаленного общения предлагает освоить мессенджеры, пользоваться видеосвязью и обмениваться фотографиями через соцсети.
Как стать участником программы умного туризма?
Стать участником программ умного туризма с проживанием в одном из отелей сети Sirius Hotels можно уже сегодня. Забронировать путевку можно на сайте, выбрав даты отдыха и один из отелей — Delta Sirius, Omega Sirius, Gamma Sirius или Sigma Sirius.
Также забронировать умный отпуск и задать вопросы можно по телефону 8(800)350-44-00.