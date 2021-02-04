Курорт «Роза Хутор» учит действовать при сходе лавины
Курорт «Роза Хутор» проводит тренировки на лавинно-спасательном полигоне
Полигон был открыт в 2020 году на Северном склоне хребта Аибга на высоте 2100 метров для практической отработки навыков поиска и спасения попавших под лавину — это обнаружение с помощью бипера, зондирование и откапывание. Тренировочная площадка представляет собой размещенные под снегом передатчики, управляемые пультом. Во время тренировки надо найти цель по биперу и прозондировать ее. Когда щуп попадает в мишень, срабатывает сенсор движения, установленный под ней, и передает сигнал на пульт. Таким образом, когда одна цель обнаружена, можно искать следующую.
«Люди стали серьезнее относиться как к собственной безопасности, так и к безопасности окружающих. Многие хотели бы узнать, как помочь другим в экстремальной ситуации. Мы видим запрос на серьезные знания в этой сфере и рост интереса к профессии лавинщика. Это крайне редкая специальность, и нашим гостям важно, чтобы информацией с ними делился профессионал, для которого горы — это не просто работа, а образ жизни», — отметил заместитель гендиректора курорта «Роза Хутор» Сергей Чернов.
С учетом международного опыта сотрудники Противолавинной службы курорта подготовили программы тренировок для начинающих и для продвинутых райдеров. Попасть на тренировочную площадку можно на лыжах или сноуборде, тренировки проводятся только с 18 лет. Сотрудники Противолавинной службы курорта преподают как индивидуальный, так и командный поиск.
Полигон работает в среду и субботу, занятия проводятся с 13:00 до 15:00. На тренировки надо предварительно записываться, так как количество участников в группе ограничено. Занятия бесплатные, снаряжение — бипер, лопату и щуп — можно получить на полигоне.