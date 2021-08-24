Краснодарский ресторанный комплекс «Фудмаркет» заработал после долгого перерыва

Напомним, в ноябре 2020 года в центре Краснодара по требованию Роспотребнадзора закрылся ресторанный комплекс «Фудмаркет». В мае арендаторы «Фудмаркета» опубликовали открытое письмо губернатору края Вениамину Кондратьеву с просьбой объяснить, почему в Краснодаре все еще закрыты фудкорты.

23 августа состоялось техническое открытие обновленного «Фудмаркета», о чем сообщили в инстаграм-аккаунте ресторанного комплекса. Пока работает только 6 заведений: Tapioka Bubble Bar, Henshin Casual Asian, CoffeeSet, «МясоLove» и «Покестан». Владельцы обещают, что в дальнейшем откроются и другие рестораны.