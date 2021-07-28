Участники «Урбан-баттла» рассказали, почему катаются даже в -30 °С

С мая по июль Tele2 провела региональные этапы «Урбан-баттла» — конкурса уличных видов спорта. На юге соревнования прошли в Сочи и Ростове-на-Дону. Портал Юга.ру публикует истории трех экстрим-спортсменов, участвовавших в баттле. Они рассказали о том, чего стоило увлечение уличным спортом в РФ и почему экстрим-спорт — это семья. Сергей Горпинко, скейт Впервые об экстремальном спорте (скейтборде) я узнал из ТВ-программы «220 вольт» в десять лет — это был 2000 год [«220 вольт» выходила на 7ТВ с 2002 по 2009 год. — Прим. Юга.ру]. Но тогда скейтборд был роскошью: где его взять, я понятия не имел. Только в 2004-м, возвращаясь из города к себе на район, увидел двух друзей, катающихся на скейтах. Я тут же спросил, могу ли покататься с ними. Они согласились. Тот момент в корне изменил и мою жизнь, и круг общения.

С тех пор мы с друзьями каждый день уделяли по шесть часов (а то и весь день!), чтобы учиться трюкам — ведь их было так много, что страшно представить. А после просмотра скейт-фильма Yeah Right! и вовсе захотелось бросить это всё: там мы увидели такой уровень катания, что просто плакать захотелось. Но мы не сдавались и продолжали стирать локти, колени и разбивать все части тела, чтобы хоть как-то приблизиться к американским братьям по скейтбордингу. На прогресс всех видов уличного спорта сильно повлиял и интернет: люди начали выкладывать свои трюки, обучалки и т.д. К счастью, сегодня политики и государство начали развивать уличные виды спорта и строить много площадок. Катание, а точнее — скольжение по перилам, граням и прыжки со ступеней на улицах, всё это по-прежнему остается вне закона и расценивается как вандализм или хулиганство. В тюрьму не сажают, поэтому никого это не останавливает, но обыватели негодуют и вызывают полицию. Но пока она едет, все сворачиваются и уже ищут другой спот.

Читайте также: В Краснодаре создадут штаб по борьбе с незаконными граффити

Скейтбордисты — это одна большая семья: где бы ты ни оказался (даже в другой стране), когда видишь кого-то, катающегося на споте, ты подходишь, и вы спокойно жмете друг другу руки и общаетесь. От себя добавлю: любите кататься — любите и катайтесь! Андрей Ашастик, bmx Увлекся уличным спортом в 2016 году, когда собрал себе первый мощный велосипед. Мне очень понравилось, как парни скользят на велосипеде, крутят градусы, понравилось, что нужно прилагать силу, чтобы сделать что-то на своем байке. Это переросло в увлечение, когда я сел на свой первый bmx — мне нравилось, что я могу быстро проехать везде, где мне угодно.

Спорт немного повлиял на мою профессию: я начал детально разбираться в bmx и в других велосипедах. Одно время я работал в мастерской с парнями, мы целыми днями перебирали велосипеды, чинили их; сейчас я не занимаюсь ремонтом велосипедов, так как решил обучиться чему-то новому. Все спортсмены — позитивные люди, радуются каждому дню, всем всегда весело. Мне нравится наблюдать за таким, и от этого самому хорошо. Пускай стритспорт остается позитивным и трешовым. Роман Абзалов, скейт Я увлекся уличным спортом в 11 лет. 2006 год, я жил в Лысьве в Пермском крае. Мне всегда нравились телепередачи про все экстремальные виды спорта. Смотря их, я с самого детства чувствовал, что это моя природа. Я пробовал кататься на всем: на агрессивных роликах, bmx, занимался паркуром пару месяцев лет в 13. Но скейтборд больше всего закрепился в моем сердце. Никто нас тогда не учил, тренеров не было, только по видеоигре можно было узнать новые трюки. Я люблю кататься настолько, что мы с друзьями по 15 лет катались в -31 °C на стройке в полумраке. Мы были одержимы!

С самого начала я понимал: скейтбординг — это на всю жизнь. Уже в 2006-м я чувствовал, что будет мне 15, 20, 30 и т. д. — я все равно буду кататься. Поэтому я учился на бармена, ведь они есть везде, значит, можно путешествовать и кататься в разных городах. С прошлого года скейтбординг стал еще и моей работой и приносит прибыль. Я работаю скейт-тренером в Сочи, вхожу в комитет по развитию спорта, помогаю устраивать соревнования для ребят. С помощью интернета меня находят многие родители и ребята, чтобы записаться на тренировки. Так что с развитием технологий прогрессирует и спорт.

Каждый день просыпаюсь и всё так же смотрю видосы — благо есть интернет. И с тем же авантюризмом и искрой в душе я иду катать и тренировать скейтбордистов. Так увлечение стало моей профессией. Экстрим-спорт — это целая семья, начиная с самых близких друзей и до международного уровня. Куда бы я ни приезжал, понимаю, что я не один. Приходишь в скейт-парк или на спот — и вот ты дома! Я катался с ребятами из разных городов, и везде это не просто спорт — это целое комьюнити!