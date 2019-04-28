«Краснодар» обыграл ЦСКА и поднялся на третье место в РПЛ

Футбольный клуб «Краснодар» 28 апреля провел матч 26-го тура Российской премьер-лиги против ЦСКА

Встреча прошла в Краснодаре и завершилась победой «Краснодара» — 2:0.

Счет на 7-й минуте открыл 19-летний полузащитник «быков» Даниил Уткин. Второй мяч в ворота Игоря Акинфеева на 55-й минуте забил Дмитрий Стоцкий. Для обоих «горожан» эти голы стали дебютными в составе основной команды.

С трибун стадиона «Краснодар» за поединком наблюдали 33 тыс. 517 болельщиков.

После этой встречи «быки» и «армейцы» поменялись местами в турнирной таблице чемпионата России: «Краснодар» с 46 очками в активе поднялся на третье место, ЦСКА отстает на 2 очка и идет четвертым.