Стартовали открытые продажи на матчи «Краснодара» с «Зенитом» и ЦСКА
Футбольный клуб «Краснодар» 1 апреля сообщил о начале свободных продаж билетов на матчи чемпионата России с «Зенитом» и ЦСКА
Игра против «Зенита» пройдет 20 апреля в 21:00, против ЦСКА — 28 апреля в 19:00.
С 1 апреля билеты можно приобрести в кассах стадиона «Краснодар» при предъявлении паспорта. В одни руки можно купить только один билет. Подробные условия покупки билетов описаны на сайте «быков».
В пресс-службе «Краснодара» предупредили, что выдача новых карт болельщика приостановлена до начала следующего сезона.
Как сообщали Юга.ру, 31 марта «Краснодар» в домашнем матче разгромил махачкалиснкий «Анжи» со счетом 5:0. В следующем туре РПЛ 6 апреля черно-зеленые на своем поле сыграют с «Крыльями Советов».
После поединков с «Зенитом» и ЦСКА у команды Маруда Мусаева останется одна домашняя игра: 26 мая в заключительном, 30-м туре чемпионата России «быки» примут казанский «Рубин».
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