Стартовали открытые продажи на матчи «Краснодара» с «Зенитом» и ЦСКА

Футбольный клуб «Краснодар» 1 апреля сообщил о начале свободных продаж билетов на матчи чемпионата России с «Зенитом» и ЦСКА

Игра против «Зенита» пройдет 20 апреля в 21:00, против ЦСКА — 28 апреля в 19:00.

С 1 апреля билеты можно приобрести в кассах стадиона «Краснодар» при предъявлении паспорта. В одни руки можно купить только один билет. Подробные условия покупки билетов описаны на сайте «быков».

В пресс-службе «Краснодара» предупредили, что выдача новых карт болельщика приостановлена до начала следующего сезона.