«Краснодар» дома разгромил «Анжи» благодаря голам Сулейманова и Игнатьева
Футболисты «Краснодара» всухую разгромили махачкалинский «Анжи» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги
Встреча, прошедшая 31 марта на стадионе «Краснодар», завершилась со счетом 5:0. В составе «быков» впервые играли сразу пять воспитанников клубной академии: голкипер Матвей Сафонов, нападающие Магомед-Шапи Сулейманов и Иван Игнатьев появились в стартовом составе, а полузащитники Даниил Уткин и Артем Голубев заменили Виктора Классона и Юрия Газинского во втором тайме.
Счет на 18-й минуте открыл полузащитник хозяев Вандерсон. На 38-й минуте Виктор Классон увеличил преимущество, реализовав пенальти. В начале второго тайма счет до крупного довел Сулейманов с передачи Игнатьева. Четвертый мяч в ворота гостей провел сам Игнатьев. Окончательный счет установил Сулейманов, оформив дубль.
«Краснодар» набрал 38 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице РПЛ. «Анжи» с 18-ю очками в активе остался на 14-м месте.
Матч посетили 23 тыс. 256 болельщиков.
В следующем туре 6 апреля «Краснодар» дома сыграет с «Крыльям Советов», а «Анжи» примет «Динамо».
Напомним, махачкалинский клуб испытывает финансовые проблемы на протяжении всего сезона. В целях экономии команда добиралась до Краснодара с пересадками — долетела регулярным рейсом до Ростова, откуда их забрал выделенный «Краснодаром» автобус. Обратно команда также поедет на автобусе.
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