«Краснодар» дома разгромил «Анжи» благодаря голам Сулейманова и Игнатьева

Футболисты «Краснодара» всухую разгромили махачкалинский «Анжи» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги

Встреча, прошедшая 31 марта на стадионе «Краснодар», завершилась со счетом 5:0. В составе «быков» впервые играли сразу пять воспитанников клубной академии: голкипер Матвей Сафонов, нападающие Магомед-Шапи Сулейманов и Иван Игнатьев появились в стартовом составе, а полузащитники Даниил Уткин и Артем Голубев заменили Виктора Классона и Юрия Газинского во втором тайме.

Счет на 18-й минуте открыл полузащитник хозяев Вандерсон. На 38-й минуте Виктор Классон увеличил преимущество, реализовав пенальти. В начале второго тайма счет до крупного довел Сулейманов с передачи Игнатьева. Четвертый мяч в ворота гостей провел сам Игнатьев. Окончательный счет установил Сулейманов, оформив дубль.

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«Краснодар» набрал 38 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице РПЛ. «Анжи» с 18-ю очками в активе остался на 14-м месте.

Матч посетили 23 тыс. 256 болельщиков.