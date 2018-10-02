Безукоризненно. «Краснодар» в матче с «Динамо» — участник чемпионской гонки

Спортивный журналист Алексей Андронов о том, как прошел матч «Краснодар» — «Динамо», закончившийся со счетом 3:0.

Алексей Андронов

Возможно, я опережаю события, но, кажется, уверенная победа над «Динамо» принесла нам нового участника чемпионской гонки. Помогли и «Зенит» со «Спартаком», проигравшие свои матчи. В любом чемпионате любой аналитик вам скажет — решающее значение в чемпионской гонке практически всегда имеют очки, не разыгрывающиеся в очных встречах между лидерами. Ключевыми, как правило, становятся баллы, зарабатываемые в играх с соперниками из нижней части таблицы. Кто лучше собирает «свои» очки, тот и побеждает. С этой точки зрения «Краснодар» пока играет безукоризненно.

Разумеется, после девяти туров никаких чемпионов не бывает и все самое сложное еще впереди. Но пока бодрость игры «Краснодара» впечатляет очень серьезно. Что же до конкурентов — то у всех них есть совершенно очевидные минусы, которые можно использовать. И даже «Зенита» «Краснодару» бояться не стоит. Нельзя сказать, что «Динамо» приехало отбиваться в гостях. Были отрезки в первом тайме, когда москвичи смотрелись интереснее и свежее. Но все же стабильно играть на таком уровне они пока не могут. А «Краснодар» научился включаться в точные отрезки игры, где и решает их судьбу. Великолепен в этом матче был Ари, — и, может быть, его удаление против «Спартака» и последующая дисквалификация серьезно помогли русскому бразильцу обрести должный настрой.

Огромное значение в футболе имеет умение игрока играть не абстрактно хорошо, а действовать сообразно ситуации и решать ключевые моменты. Ари и Классон с этой точки зрения выдали просто образцовый футбол. В эпизоде с первым голом Ари не просто серьезно продавил защитника, но и оказался готов к каждому из упражнений с мячом. Его удар поверг Шунина в такое недоумение, что вратарь даже толком не среагировал.

Еще более красивыми и осмысленными были движения Ари в конце первого тайма, когда он грамотно придержал мяч, дождался, кода Классон определится с маршрутом своего движения, и своевременной передачей буквально вложил мяч в ногу шведу, который нокаутировал «Динамо».

Если Ари и дальше будет играть так, не будет заводиться и скандалить, — все разговоры о необходимости нового футболиста в атакующую линию «Краснодара» скоро прекратятся. Да и Классон, похоже, осваивается в роли человека, атакующего из глубины. Его второй (и третий командный) гол — олицетворение сегодняшней роли шведа. Причем против него очень тяжело защищаться — Классон хорош в различных игровых ситуациях и действует очень разнообразно. Можно сказать, что набор индивидуальных умений защитников «Динамо» не вполне соответствовал требуемому, но и у более серьезных соперников могут (и, уверен, будут) возникать проблемы при «отлавливании» шведского бомбардира. В чемпионате Классон забил уже четыре мяча, и хотя он вряд ли будет бороться за статус лучшего бомбардира, натерпятся от него еще очень многие. Психологическое состояние игроков «Краснодара», их готовность буквально «перемалывать» соперника сейчас на высшем уровне. Впереди, как мы и говорили ранее, очень важная «спарка» матчей — «Севилья» и «Зенит». И судя по тому, как «быки» подходят к этим играм, не они должны испытывать чувство опасения, а их соперники. Другой вопрос — насколько долгой окажется эта готовность. И как «Краснодар» поведет себя при наступлении трудностей. А они — так уж устроен футбол — обязательно будут.