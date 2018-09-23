Два соперника «Краснодара» на букву «А» — разные, но результат один
Алексей Андронов — о двух матчах ФК «Краснодар»: 16 сентября с «Анжи» и 20 сентября с «Акхисаром».
Алексей Андронов
Прошедшая неделя была довольно продуктивной для «быков» — вслед за прогнозируемым разгромом «Анжи», они единственные из российских клубов стартовали в еврокубках с победы. Да и вообще, на данный момент похоже, что «Краснодар» нашел стиль, структуру и стратегию игры, которая приносит результат, — если брать только чемпионат России, то столь удачного старта у него не было никогда, да и значение выездной победы над «Акхисар Беледиеспором» сложно переоценить.
Матч с «Анжи» — так уж складывается нынешний сезон в РПЛ — для почти любой команды может быть лишь вариантом «поскользнуться». Игрокам дагестанского клуба очень тяжело поднять голову, особенно на фоне еженедельных разговоров о финансовом бедствии и туманных перспективах. В этой встрече «Краснодар» принял совершенно верное решение — нажать на соперника сразу же и не откладывать вопрос достижения результата в долгий ящик. И уже через четверть часа после начала матча все для «Анжи» было кончено — отличились Вандерсон и Классон. Но запомнят все не их голы, и даже не дебютный в сезоне мяч Игнатьева.
Всю славу этой игры забрал себе Павел Мамаев: на следующий день интернет буквально трещал от восторгов. Действительно, гол рабоной (удар дальней от мяча ногой, при котором ноги перекрещиваются, и бьющая заводится за опорную) встречается крайне редко. Когда этот прием стали применять мировые звезды (любит подобное баловство Криштиану Роналду), интернет пестрел шутками о том, что игрок из чемпионата России скорее сломает себе ногу при попытке повторить такое, чем добьется успеха.
Как видим, Мамаев ничего не сломал и забил гол, который войдет в историю — и его личную, и клуба. Павел — игрок по-спортивному наглый, и принятие решения о таком ударе именно им — совершенно не удивляет. Скажу даже больше — на такое вряд ли решился бы какой-то другой игрок, но для Мамаева делать то, что не могут другие, — норма. Кстати, символично, что забил такой мяч именно игрок «Краснодара», где ценят креативность в атаке. Отметим также дебют в Махачкале центрального защитника Фьолусона, однако уровень оппозиции не позволяет сказать о его игре совсем ничего.
Разумеется, стартовый матч в Лиге Европы имел совершенно другой эмоциональный окрас. И «Краснодару» повезло с календарем, приготовившим столь простое испытание перед визитом в Акхисар, — можно было спокойно готовиться.
В некоторой степени в этом матче «быкам» повезло — Классон забил в ситуации, которую вряд ли можно однозначно назвать голевой. Повезло и с формой нападающего «Акхисара» Евгения Селезнева. Откровенно говоря, я был уверен (имея в виду не только «кубанское» прошлое), что украинец по-особому настроится на этот матч. Но Селезнева было не узнать. Достаточно послушать, в каком недоумении был после матча тренер «Акхисара» Джем Кавчак:
— Не хотелось бы быть слишком резким, но сегодня сложилось ощущение, что Евгений Селезнев был 12-м игроком команды соперника. На протяжении 80 минут встречи он падал в простых ситуациях и сигнализировал судье о якобы нарушенных на нем правилах. Да, последние 10 минут Селезнев провел с гораздо большей самоотдачей за нашу команду, но в любом случае это никуда не годится. Очень надеюсь, что данная манера игры была для меня лишь иллюзией и я ошибаюсь. Он не играл четыре матча из-за дисквалификации и, возможно, потерял форму. Я проведу с ним отдельную беседу в спокойной обстановке, мы разберем этот матч и причины низкого качества его игры.
Оставшись, по сути, без наконечника копья, «Акхисар» так и не смог отыграться. Хотя и нанес больше ударов по воротам. Однако проблемы турецкого клуба нас не слишком интересуют, а вот на «Краснодар» сейчас действительно приятно смотреть. Подкупает спокойствие, с которым команда переживает свои сложности и выправляет недочеты в игре. Визитной карточкой клуба по-прежнему остается полузащита, креативность которой, кажется, не перешибить ничем. Впрочем, впереди у «Краснодара» интереснейшая «спарка» («Севилья» и «Зенит» подряд), но это будет в начале октября. Пока же команде нужно не задремать в своем умиротворенном состоянии, и это одна из новых задач для Мурада Мусаева. Все же 3 победы подряд — хоть и не совсем «медные трубы», но тоже испытание.
Отдельной строкой (хоть это и не имеет к матчам прямого отношения) хочется сказать об информации о том, что «Краснодар» интересуется Денисом Глушаковым, у которого возникли проблемы в «Спартаке». Меня она совершенно не удивляет — Сергей Галицкий уже давно показал, что не боится «проблемных» игроков в своей команде. Взять хотя бы Мамаева. И для «Краснодара», с учетом лимита, комплектации полузащиты, ее стиля игры — это могло бы быть очень интересным. И для клуба, и для самого Глушакова.
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