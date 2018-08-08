«Разозлились сами на себя?» Алексей Андронов о первой победе «Краснодара» в новом футбольном сезоне

Одержав волевую победу над «Уралом» (2:1), «Краснодар» набрал первые очки в сезоне 2018/19. Голами отметились полузащитники Виктор Классон и Павел Мамаев.

Алексей Андронов

Специально для Юга.ру матч прокомментировал спортивный журналист Алексей Андронов. — Жизнь футбольной (да и вообще любой спортивной) команды — довольно занимательная штука. Иногда в ней имеет значение самая вроде бы не стоящая внимания деталь. Думаю, с «Краснодаром» все случилось именно так. Первый блин (1:2 от «Рубина») у южан получился комом, затем случилась несуразная история с аварией Федора Смолова (еще больше несуразного — в том, что ее окружало), а закончилось все быстрым голом екатеринбургского румына Эрика Бикфалви. В этот момент, как показалось, «быки» естественным образом вывалились из «зоны комфорта». Раздражение от всего происходящего вокруг стало отличной мотивацией.

Говорить о каких-то нововведениях в игре «Краснодара» пока рано. Победа в Екатеринбурге — это прежде всего победа воли и духа, а не только и не столько мастерства. К тому же надо учитывать, что определенные трудности испытывает и соперник, сменивший Александра Тарханова на Дмитрия Парфенова. Пока не работает, не успел еще Парфенов сконструировать свой «Урал». И южане этим воспользовались.

По идее, совсем скоро мы должны увидеть то, к чему во главе черно-зеленых стремится Мурад Мусаев. Сколько лет выступает «Краснодар» в премьер-лиге, столько и слышны разговоры о том, что он стилистически уникален. Однако результатами это подтверждается не всегда. Ни для кого не секрет, что болельщики давно ждут клуб в Лиге чемпионов. Причем даже многие сторонние этого ждут. И пожалуй, сейчас у «Краснодара» в его нынешнем виде один из последних шансов туда пробиться. Пока активно реконструируется ЦСКА, пока будет переживать эхо большой победы «Локомотив», кому, как не «Краснодару», устремиться вперед? Но пока разглядеть контуры команды, претендующей на лидерские позиции в нашем футболе, непросто. Ставки на контроль мяча и комбинационный стиль для этого мало, тем более что и результат это дает не всегда. Но от тех же Мамаева и Смолова люди давно ждут прорыва, ждут чего-то по-настоящему яркого. Мамаев был чемпионом России в ЦСКА и участвовал в матчах этого турнира. Смолов пока на клубном уровне такого не добивался. Одному уже почти 30, другому 28. Один не вызывается в сборную, второй потерял в ней лидерский статус. Когда, если не сейчас?