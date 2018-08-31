Перед матчем. Спортивный аналитик о предстоящей игре «Краснодар» — Локомотив»

В День знаний ФК «Краснодар» примет на своем поле действующих чемпионов страны, московский «Локомотив». Что мы знаем о нынешнем состоянии команд и какой будет игра? Спортивный аналитик Артур Каратай специально для портала Юга.ру делает прогноз о предстоящем матче.

Артур Каратай

Игра в Оренбурге дала «Краснодару» обильную пищу для размышлений. По итогам пяти туров можно смело утверждать, что старт сезона для команды сложился далеко не идеально. Речь о провале не идет: все-таки семь очков при четырех выездных встречах из пяти — неплохой результат. Но игровые трудности видны невооруженным глазом. Прежде всего в обороне.

Уход Гранквиста этим летом изначально виделся проблемой, а тут еще то Мартынович, то Спайич почти в каждом матче допускают довольно серьезные ошибки. Если так будет продолжаться — совсем скоро мы увидим дебют исландца Фьолусона. Впрочем, и в созидательной части был виден идейный кризис. Выход Жигулева в стартовом составе себя не оправдал. Возможно, именно поэтому после матча в Оренбурге «Краснодар» снова отдал Илью в аренду — на этот раз в «Урал», чей тренер Дмитрий Парфенов хорошо знает Жигулева по совместной работе в «Тосно».

«Локомотив», с которым черно-зеленые встречаются 1 сентября, — именно та команда, которая прекрасно умеет использовать слабые стороны соперника. Не в последнюю очередь это качество позволило москвичам неожиданно для многих выиграть последний чемпионат России.

На старте нынешнего сезона по разным причинам чемпион выглядел слабо, особенно это касалось действий в атаке. Но прекрасно проведенная селекция и игровой тонус лидеров команды постепенно решают многие вопросы для Юрия Семина. Судите сами: никого из ведущих футболистов команда не потеряла, при этом в оборону были взяты игрок сборной Нигерии Брайан Идову и немец Бенедикт Хёведес, — на всякий случай, чемпион мира. Опорную зону клуб укрепил, взяв в аренду из ПСЖ игрока сборной Польши Гжегожа Крыховяка, а на острие атаки у «Локо» теперь играет Федор Смолов, которого представлять излишне.

Но если Идову и Хёведес пока не пробились в стартовый состав, то Крыховяк и Смолов заиграли в основе буквально сразу после появления. Особенно ко двору пришелся поляк, который не только на пару с Денисовым составил мощнейший кулак в опорной зоне, но и уже отметился победным голом в Самаре. Смолову же, очевидно, потребуется больше времени для адаптации к новой игровой модели, не предусматривающей тотальное владение мячом и строго комбинационную игру первым номером, как было в Краснодаре. У Юрия Семина форварду придется гораздо больше отрабатывать в обороне, а уверенности Смолову должен придать первый гол за новый клуб, который нападающий забил в предыдущем туре в ворота «Анжи».

Интересно, что весной этого года, когда «Локомотив» мог оформить в Краснодаре чемпионство, именно дубль Смолова во втором тайме принес хозяевам итоговую победу. Но справедливости ради стоит отметить, что кадрово с тех пор диспозиция между командами изменилась — «Локомотив» явно усилился и подходит к игре в Краснодаре без потерь, а «быки» летом потеряли нескольких ключевых игроков и плюс к этому не смогут в матче рассчитывать на дисквалифицированного Ари и, возможно, Крицюка, получившего травму в Оренбурге.

Еще один любопытный факт связан с судьей матча, питерским арбитром Безбородовым. Дважды он судил матчи между «Локомотивом» и «Краснодаром», дважды побеждали москвичи и дважды краснодарцы имели серьезные претензии к работе рефери.

В качестве рекомендации по ставке хочу обратить внимание на то, что игры между «Краснодаром» и «Локомотивом» обычно получаются веселыми. Полагаю, с учетом старта обоих клубов в этом сезоне мы имеем все основания для того, чтобы традиция была продолжена. А потому давайте заиграем тотал больше 7,5 удара в створ за матч, тем более что «бьющих» игроков теперь более чем достаточно в обеих командах. ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ



«Краснодар»: Синицын — Стоцкий, Мартынович, Спайич, Рамирес — Вандерсон, Каборе, Газинский, Мамаев, Классон — Игнатьев

«Локомотив»: Гильерме — Игнатьев, Чорлука, Кверквелия, Рыбус — Денисов, Крыховяк — Фернандеш, Ал. Миранчук, Фарфан — Смолов



Прогноз автора: 1:1