1:1 с потерей вратаря. «Краснодар» продолжает страдать в атакующей игре

Ничья «Краснодара» с «Оренбургом» указывает все на те же проблемы черно-зеленых, утверждает в своей авторской рубрике на портале Юга.ру футбольный эксперт Алексей Андронов.

Алексей Андронов

Поездка «Краснодара» в гости к «Оренбургу», одному из сенсационных лидеров турнира, не ответила на главный вопрос — как теперь будет строиться игра команды в атаке. Привычно большое количество неиспользованных моментов, чудесное спасение после кикса Игнатьева и удачи быстроногого Сулейманова — пока всего этого мало.

В следующем туре в гости к «Краснодару» приедет его бывший капитан Смолов. Уже забивший свой первый гол в новом клубе — «Локомотиве». Сам «Краснодар» игру пока только нащупывает. И похоже, вынужден будет обходиться теми, кто есть в наличии. Даже никаких разговоров о трансфере сейчас нет.

Одна из основных проблем бесспорно креативной и умелой полузащиты «быков» — их не очень высокая результативность. Пожалуй, за все последнее время наиболее нацеленным на ворота был Рикардо Лаборде. И сейчас только Классон может рассчитывать на то, что будет забивать регулярно. Но как нападающим нужна поддержка полузащитников, так и в обратном направлении этот тезис верен. Нападающий создает глубину атаки. Уверен, что этот пример мало кому в «Краснодаре» понравится — но стоит вспомнить «Зенит» Дика Адвоката. Тот самый, который выиграл Кубок УЕФА. В нем был один чисто оборонительный полузащитник — Анатолий Тимощук. Все остальные часто и охотно участвовали в атаках. Расстановка позволяла «Зениту» создавать постоянные «треугольники» в атаке, и полузащита кружила всем голову. А в атаке был Погребняк. Которому Дик говорил в качестве установки: «Make the pitch longer». То есть — делай поле длиннее, сковывай защитников, не давай им выходить при обороне из штрафной. Это работало — средняя линия «Зенита» получала большую свободу. Игнатьев пока так играть не может. Да и не боятся его защитники. Игра с «Локо» будет очень показательна. Во-первых, 6-й тур — это уже ровно 1/5 чемпионата. Во-вторых, с одним топ-клубом «Краснодар» уже сыграл (0:1 со «Спартаком»), это будет второй. Очень важная игра. Жизненно важно ее не проиграть.

Возвращаясь к матчу против «Оренбурга»: не думаю, что хозяева обнаружили у себя хоть одну новую добродетель. Дисциплина, отличная физподготовка, очень компактная схема игры — все это мы видели и раньше. Посоветовал бы обратить внимание на фланги «Оренбурга» — не очень широко известные Алексей Сутормин (первый опыт выступлений в премьер-лиге) и Сергей Терехов (в середине прошлого сезона оказался не нужен московскому «Динамо») создают едва ли не всю опасность у ворот соперника. Именно через фланги атакует этот клуб. А мощная группа полузащитников и нападающих внимательно караулит свой шанс.

Структурно — или даже идейно — это полный антипод «Краснодара». Не стоит только делать вид, что «Оренбург» загоняет к воротам автобус, — это не так, и забил он уже восемь мячей (больше только у «Зенита»). Однако если «Краснодар» — и я настаиваю, что порой в ущерб результату — декларирует только атакующую игру, то «Оренбург» свое место знает. Откровенно говоря, я сам смеялся над словами их тренера Владимира Федотова, который перед стартом чемпионата заявил о претензиях на место в пятерке. Но видимо, тут сработал психологический ход. Если команда ставит задачу «не вылететь», а игроки не готовы принять эту тяжелую мысль, — ей грозят большие проблемы. Пока у «Оренбурга» их нет.