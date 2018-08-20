Без нападающего далеко не уйти. «Краснодар» уступил «Спартаку» со счетом 0:1

Первая домашняя игра «Краснодара» в этом сезоне закончилась победой «Спартака» с минимальным счетом — и скандалом в конце матча. Специально для Юга.ру о ходе игры, результатах и том, что делать дальше, — колонка спортивного журналиста Алексея Андронова.

Алексей Андронов

Уверен, что Массимо Каррера абсолютно заслуженно считает эту победу своей. Голом отметился Зе Луиш, выпущенный им на замену. После явно наигранной на тренировках комбинации. Сразу скажу: мои ожидания от этой встречи «Краснодар» превзошел. Я полагал, что против «Спартака» он будет выглядеть более робким. В первую очередь из-за потери Смолова и очевидной необходимости заново отстраивать игру в атаке. Забегая вперед: теперь перестройка стала еще более необходимой — Ари, скорее всего, получит длительную (и полностью заслуженную) дисквалификацию. Из нападающих у «быков» остается только Иван Игнатьев, и совершенно очевидно, что этого ресурса будет мало. Может сыграть в атаке Классон, как он это делал в периоды травм Смолова, но эта мера вынужденная и на постоянную основу не годится.

Да и вообще — «Краснодару» скоро стартовать в еврокубках. Идти туда без форварда по меньшей мере неразумно. Найти его, кстати, будет большой проблемой. Почти все востребованные нападающие давно на контрактах, выловить игрока, который прямо сейчас «на рынке», вероятно, уже не удастся. К примеру, поляк Лукаш Теодорчик (которого можно было бы представить себе в «Краснодаре» хотя бы по соотношению цена/качество) уже в «Удинезе». Не знаю, ищет ли нападающего «Краснодар» сейчас. Но думаю, если ответ отрицательный — выше 3-4-5 места команде не подняться. Можно иметь сколько угодно креативных полузащитников, но когда их усилия некому завершить — получается примерно то, что мы увидели против «Спартака». У которого, кстати, забил форвард. В целом довольно корявый и не слишком забивной, но все-таки форвард.

Понимаю, что у многих есть сейчас раздражение от судейства Сергея Лапочкина. Либо один, либо второй пенальти, по мнению большинства, он должен был назначить. А лучше — оба. Много раз просмотрев видео этих моментов, я соглашаюсь с судьей. Руку мог увидеть только Ари, которому (если разбирать момент серьезно) стоит больше думать не о руке, а о том, как он испортил потенциально голевую атаку. Второй эпизод несколько более сложен для понимания — формально Промес приземляется своей ногой на ногу Ари. Мне кажется, здесь русский бразилец банально переиграл. Почувствовав ногу Промеса на себе, он решил, что надо падать, и сделал это слишком артистично. Психологи иногда говорят: чем более «кудрявую» историю вам рассказывают, тем меньше вероятность, что она окажется правдой. Так получилось и здесь. Приземление бутсы Промеса судья видеть не мог. А вот стремление Ари красиво упасть — увидел. Что было дальше, и описывать не стоит, никаких шансов на снисхождение от КДК у Ари нет. И это не первый случай его хамства на поле. И поэтому (в том числе) вопрос нового форварда для «Краснодара» становится актуальным.

В принципе, у хозяев были шансы выиграть этот матч в основное время. Сами спартаковцы после матча признавали, что по качеству игры показали совсем не то, на что рассчитывали. Где-то выручил Максименко, где-то «Краснодар» не довел до конца начатое. Тут мы снова упираемся в фигуру нападающего и, наверное, ничего нового сказать не сможем. После детального просмотра матча — я очень удивлен игрой Александра Мартыновича. Опытнейший защитник не может позволять себе таких ляпов. Он чуть не забил в свои ворота, а в моменте с голом проиграл Зе Луишу все, что можно было проиграть. Ждал мяч вместо того, чтобы идти на него. Да, комбинация «Спартака» была наигранной, это подтвердил и Олег Фоменко (формально являющийся главным тренером «Краснодара» и общающийся с прессой официально). Но вопрос в данном случае не в Жиго, о котором говорят все. Да, он убежал от Спаича — но убежал на дальний край штрафной. Совершенно понятно — даже людям, сидящим на трибуне, — что удар оттуда он наносить не мог. Мог сделать «перекидку». И сделал. А к ней защита «Краснодара» оказалась преступно не готова.

Нынешний чемпионат России будет довольно примечателен большим расслоением среди клубов. В этой ситуации «Краснодар» вполне может (и на мой взгляд, должен!) ставить задачу попасть в Лигу чемпионов. Однако есть большие сомнения, что прямо сейчас ему это по силам. Одной из главных потерь «быков» в межсезонье стал Андреас Гранквист. Заменить его полноценно клуб не сумел. Да и не факт, что такая возможность вообще существует. Спаич пока очень робок и никак не может быть сравнен с Гранквистом ни по каким параметрам. Так что не только атака, но и оборона «Краснодара» вызывает большие вопросы. А еще больше вопросов вызывает дисциплина. Второй раз подряд у «Краснодара» удаляют игрока в последние 10 минут матча. И на этот раз уж точно не за игровое нарушение. Что это? Почему мы видим торжество старинного выражения «люблю не футбол в себе, а себя в футболе»?