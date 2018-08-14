Три очка в подарок президенту. «Краснодар» снова побеждает, теперь без Смолова

Алексей Андронов

Сейчас, к счастью, не времена СССР, и говорить «не имели права проиграть накануне дня рождения Сергея Галицкого» вряд ли уместно. Но и проигрывать «быки» тоже не желали. Удача улыбнулась им в концовке встречи.

Поздравляя Сергея Николаевича с 51-летием, помимо пожеланий здоровья, счастья и успехов хочется отдельно сказать про его клуб. С таким стадионом и такими болельщиками он заслуживает быть видным лицом в российском футболе. Очень многое покажет матч против «Спартака» в субботу. Но это мы забегаем в будущее.

Матч с «Уфой» изначально выглядел не очень приятным для «Краснодара» с точки зрения перехода на искусственный газон с естественного. Это всегда непросто, и опасения подтвердились. Большую часть времени матч напоминал перетягивание каната. Создавать моменты в больших количествах, комбинировать в атаке не получалось ни у тех, ни у других. По разным причинам. «Уфе» сейчас очень сложно. С самого начала сезона она играет не в привычном ритме. И делает это впервые в своей истории. Некоторые коллеги уже говорят о том, что «Уфа» стала терять форму. Квалификация к Лиге Европы — мероприятие непростое, и «Краснодару» это отлично известно. Не знаю, держал ли Мурад Мусаев в голове тот факт, что сил хозяевам может не хватить, но в итоге получилось именно так — хозяев «дожали» в концовке. «Краснодар» получил три очка и поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице РПЛ.

У самого «Краснодара» немногое получалось не только потому, что синтетический газон кому-то неудобен, а некоторым непривычен (Куэва, правда, на этот раз остался в запасе). Во-первых, «Уфа» — одна из самых сыгранных и организованных в обороне команд премьер-лиги. Во-вторых, после второго тура «быков» покинул Федор Смолов — бомбардир и капитан. Бесследно такое пройти никак не могло. Классон, Мамаев и Перейра никак не могли сообразить, как же разыгрывать теперь мяч.

Теперь в атаке «Краснодару» предстоит научиться играть иначе. Сменивший Смолова в основе Иван Игнатьев — футболист другого плана, и многие из привычных командных атакующих взаимодействий теперь предстоит отлаживать заново. Возможно, будут еще новички, но вряд ли это применимо к уже упомянутой игре против «Спартака». А она будет самым настоящим «тест-драйвом». Из игры с «Уфой» далеко идущие выводы делать нельзя. Мы снова убедились, что у «Краснодара» все в порядке с характером, но на открытие Америки этот вывод не тянет.

Единственный гол, забитый Вандерсоном на 87-й минуте, вызвал большие дискуссии на телевидении. «Исполнял» он так сознательно (с двумя отскоками от газона), или это вышло случайно? Я склоняюсь ко второму варианту, но это не означает того, что удар был шальным. Вандерсон, обработав рикошет от защитника Пуцко одним касанием, сделал все, чтобы мяч не улетел вверх. Наклонил корпус вперед и сконцентрировался на том, чтобы «прижать» его к газону. Вряд ли он мог рассчитать такие отскоки, поставившие в тупик Беленова. Но получилось здорово.

Крыть «Уфе» уже было нечем — хозяева смогли организовать лишь некое подобие навала. Проблемы в концовках матчей у них не первые, в игре с люксембургским «Прогрессом» она у «Уфы» тоже не задалась.