Более 60 тонн детских товаров собрали на марафоне «Корзина доброты»

24 и 25 мая жители 69 регионов России могли пожертвовать продукты и товары для детей. Акция прошла в 1100 магазинах «Пятёрочка». Там можно было выбрать товары из рекомендованного списка, оплатить их на кассе и передать волонтерам в закассовую зону. Вот что собирали для нуждающихся семей с детьми: детское питание, сладости и сухофрукты, бытовую химию, канцтовары, книги, игрушки и детские средства личной гигиены.

Марафон «Корзина доброты» прошел в магазинах торговой сети «Пятёрочка» перед Днем защиты детей. Благотворительное событие организовали фонды Х5 Group «Выручаем» и «Банк еды «Русь».

Нуждающиеся в поддержке семьи с детьми — подопечные благотворительного фонда «Банк еды «Русь». Волонтеры также сотрудничают с фондом. Они собирают и сортируют продукты и товары, формируют наборы и развозят их по адресам. Стать волонтером можно, оставив заявку на сайте фонда.

Всего на марафоне 24 и 25 мая собрали 62,2 тонны товаров для 5,2 тыс. семей с детьми.

Из собранных во время марафона товаров сформировали свыше 10 тысяч продовольственных наборов. Больше всего жертвовали жители Тульской области, там собрали 8,8 тонны. В Воронежской области удалось собрать 4,7 тонны, в Московской 3,8 тонны, в Свердловская 3,2 тонны и в Ленинградской — 2,7 тонны.

В Краснодарском крае удалось собрать более 800 кг продукции и сформировать 133 набора. Адресную помощь получили 67 краснодарских семьи.

Всего благодаря марафону соцподдержку получили порядка 26 тысяч человек.