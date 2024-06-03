Более 60 тонн детских товаров собрали на марафоне «Корзина доброты»
Марафон «Корзина доброты» прошел в магазинах торговой сети «Пятёрочка» перед Днем защиты детей. Благотворительное событие организовали фонды Х5 Group «Выручаем» и «Банк еды «Русь».
24 и 25 мая жители 69 регионов России могли пожертвовать продукты и товары для детей. Акция прошла в 1100 магазинах «Пятёрочка». Там можно было выбрать товары из рекомендованного списка, оплатить их на кассе и передать волонтерам в закассовую зону. Вот что собирали для нуждающихся семей с детьми: детское питание, сладости и сухофрукты, бытовую химию, канцтовары, книги, игрушки и детские средства личной гигиены.
Нуждающиеся в поддержке семьи с детьми — подопечные благотворительного фонда «Банк еды «Русь». Волонтеры также сотрудничают с фондом. Они собирают и сортируют продукты и товары, формируют наборы и развозят их по адресам. Стать волонтером можно, оставив заявку на сайте фонда.
Всего на марафоне 24 и 25 мая собрали 62,2 тонны товаров для 5,2 тыс. семей с детьми.
Из собранных во время марафона товаров сформировали свыше 10 тысяч продовольственных наборов. Больше всего жертвовали жители Тульской области, там собрали 8,8 тонны. В Воронежской области удалось собрать 4,7 тонны, в Московской 3,8 тонны, в Свердловская 3,2 тонны и в Ленинградской — 2,7 тонны.
В Краснодарском крае удалось собрать более 800 кг продукции и сформировать 133 набора. Адресную помощь получили 67 краснодарских семьи.
Всего благодаря марафону соцподдержку получили порядка 26 тысяч человек.
«За два дня марафона нам удалось собрать весомую помощь детям по всей стране. Это очередной раз подтверждает факт, что среди наших гостей очень много неравнодушных людей. Ведь именно они в рамках «Корзины доброты» приобретают необходимые товары для нуждающихся семей и передают их волонтерам, а мы выступаем в роли оператора проекта. В преддверии Дня защиты детей хочется сказать всем причастным большое спасибо, вместе мы делаем огромный вклад в важное дело», — отметила руководитель по устойчивому развитию торговой сети «Пятёрочка» Алина Юхневич.
С 15 по 31 мая проходил и онлайн-марафон «Корзина доброты», его итоги подведут 3 июня в Кургане.
X5 Group запустила социальный проект «Корзина доброты» в 2015 году. Это оказание продовольственной помощи по технологии фуддрайв (food drive). Покупатели могут онлайн или прямо в магазине передавать волонтерам банка еды «Русь» продукты питания в пользу нуждающихся людей — это одинокие пенсионеры, семьи с детьми и матери-одиночки.
А в начале 2024 года появился благотворительный фонд Х5 Group «Выручаем». 18 мая фонд провел марафон в магазинах Краснодарского края и собрал 32 тонн продуктов для 14 тысяч человек, в том числе 8250 детей. В 5437 продовольственных наборов вошли чай, сахар, печенье, орехи, подсолнечное масло, консервы, крупы, сухофрукты и другие продукты с длительным сроком годности.