В Краснодаре не будет концерта в День города

В последние выходные сентября в Краснодаре отметят День города. Мэр краевой столицы Евгений Наумов сообщил, что в этом году концерта на главной площади снова не будет. Но для горожан подготовили другие мероприятия.

«Вы сами знаете, в какое время мы живем. Поэтому большого концерта на Главной городской площади не будет. Масштабно праздновать мы начнем, когда вернутся наши ребята с фронта», — написал Наумов.

Праздничные фестивали и выставки начнутся уже в эту пятницу — 15 сентября. Всю следующую неделю в городе будут проходить экскурсии, соревнования и выступления творческих коллективов. Афишу на каждый день можно посмотреть здесь.

Как писали Юга.ру, в этом году Краснодар отметит 230 лет со дня основания. Но о возрасте города идут споры. Общественник Виталий Черкасов говорит, что по уставу 230 лет краевой столице исполнится в 2024 году. Но историк Виталий Бондарь сказал, что 230 лет городу исполнилось в 2023 году. Также он отметил, что день города не тождественен дню его основания, это разные даты.