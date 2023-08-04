Как я получила повышенный кешбэк в «Магните», оплатив покупку через СБП. Инструкция

Редактор Юга.ру протестировала акцию с оплатой через СПБ в «Магните». Рассказываем, что из этого вышло.

Об акции с оплатой через СБП я узнала не сразу, а спустя неделю после старта. Упущенная выгода, помноженная на легкую тоску по бесконтактной оплате, — и вот я уже стою на кассе в ближайшем «Магните». Но обо всем по порядку.

Что за акция? До 13 августа во всех магазинах сети «Магнит» за оплату покупок через СБП обещают начислить повышенный кешбэк на карту лояльности магазина — 5% (вместо 0,5-1% по стандартной программе). Подробные условия здесь.

Шаг 1: скачиваем приложение СБПэй Сделала это дома, хотя оказалось, что можно было и по пути — приложение весит немного (около 30 Мб) и устанавливается без регистрации.

При первом входе сервис предлагает выбрать ваш банк из списка и автоматически перенаправляет в банковское приложение, чтобы подтвердить привязку счета. По ощущениям все эти шаги заняли не больше трех-пяти минут. Найти ссылку на СБПэй в магазине своего смартфона можно тут.

СБПэй — это один из вариантов оплаты через СБП, который показался мне самым удобным, но есть и другие способы.

Шаг 2: ищем карту «Магнита» Если вы ее потеряли или просто не хотите носить с собой пластик, выход есть. Нужно скачать приложение «Магнит: акции и скидки». Дальше достаточно ввести номер телефона и код из смс, чтобы увидеть виртуальную версию своей карты и все накопленные по ней бонусы (или завести новую). Оказалось, что у меня уже есть 343 балла. 1 бонус = 1 рубль.

На главном экране есть кнопка «показать карту» кассиру, чтобы получить или списать бонусы. А еще тут можно выбрать три любимые категории, за которые начисляется повышенный кешбэк — 10%. У меня это «Мягкие сыры», «Твердые сыры» и «Колбасы и ветчина». Менять категории можно раз в месяц. Оказалось, что в этом приложении тоже есть оплата через СБП.

© Скриншоты из приложения «Магнит: акции и скидки», Юга.ру

Шаг 3: идем в «Магнит» Ближайший ко мне «Магнит у дома» — на улице Старокубанской, 92. Но вообще акция распространяется все магазины сети: «Магнит у дома» (кроме формата «Моя Цена»), «Магнит Семейный», «Магнит Опт», «Магнит Экстра» и на самовывоз товаров, заказанных в приложении «Магнит: доставка продуктов».

На кассе я немного растерялась, с оплатой помогла кассир — попросила показать карту из приложения «Магнита», а потом указала на специальную наклейку, к которой надо приложить телефон для оплаты в одно касание. Готово.

Наклейка справа у кассового терминала — специальная NFC-табличка для оплаты через СБП с помощью приложения СБПэй или по QR-коду © Фото Александры Прохоренковой-Аксеновой, Юга.ру

Наклейка справа у кассового терминала — специальная NFC-табличка для оплаты через СБП с помощью приложения СБПэй или по QR-коду © Фото Александры Прохоренковой-Аксеновой, Юга.ру

Шаг 4: оцениваем профит Сразу после покупки мне начислили 47,7 бонусов (их можно увидеть в чеке или в приложении магазина) — это стандартные бонусы по программе лояльности (1% от общего чека, за исключением акционных товаров) плюс 10% стоимости продуктов из любимых категорий.

Через несколько дней на карте появились еще 60 бонусов — это тот самый кешбэк 5% от общего чека (1201 рубль) за оплату через СБП. Итого по всем акциям мне пришло 107,7 бонусов (8,9% от покупки в 1201 рубль). Потратить их можно в любой из следующих походов в магазин. Обычно я закупаюсь в «Магните» на примерно 5 тыс. рублей в месяц, так что если бы оплачивала покупки через СБП с самого старта акции, получила бы 250 рублей бонусами на карту лояльности.

Важные нюансы Кешбэк по программе 5% приходит не сразу после покупки, а в течение 21 дня, но не позднее 31 августа. По одной карте лояльности можно получить максимум 500 баллов за все время действия акции. Если в семье в «Магнит» ходит не один человек, то по двум картам лояльности можно получить до 1000 баллов и так далее. В ходе эксперимента я оплатила товары через СБП в одно касание через приложение СБПэй, но есть еще два способа: через QR-код. Его необходимо отсканировать через мобильное приложение банка и затем подтвердить оплату. Код размещен на NFC-табличке;

в один клик с помощью мобильного приложения «Магнит: акции и скидки». На кассе важно показать карту лояльности продуктового магазина и сообщить о желании совершить покупку с помощью СБП в приложении. Далее нужно подтвердить оплату, нажав на кнопку «Оплатить СБП».

Еще один способ сэкономить с помощью безналичной оплаты: до 30 сентября в Краснодарском крае действует акция платежной системы «Мир» со скидкой при оплате проезда в общественном транспорте. Если вы будете пользоваться трамваем, троллейбусом или маршрутным автобусом только в будни и только дважды в день без пересадок, до конца акции вы сэкономите 720 рублей. Вот как это сделать.